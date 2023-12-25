Yılbaşında nasıl sağlıklı beslenmeliyiz? Uzmanı önerilerini sıraladı

Diyetisyen Kübra Sert, sağlıklı beslenmenin sırrının pişirme yöntemlerinde gizli olduğunu söyledi.

Diyetisyen Sert, “Kızartma gibi yağlı ve ağır pişirme yöntemlerinden kaçınıp, fırında, ızgara veya haşlama gibi hafif ve sağlıklı pişirme yöntemlerini seçmek, kalori alımını azaltmanıza ve kilo kontrolü sağlamanıza yardımcı olur” dedi.

Yılbaşı gecesi aşırı yemek ve içmek sağlığınızı bozabilir, uyarısında bulunan Beslenme ve Diyet Bölümü uzmanlarından Diyetisyen Kübra Sert, “Yılbaşı gecesi yediklerinize dikkat ederek, sağlıklı alternatifler seçerek, uyku ve sindirim problemleri gibi sağlık sorunlarının önüne geçebilirsiniz” diye tavsiyede bulundu.

TATLI OLARAK MEYVE VEYA SÜTLÜ TATLI SEÇİN

Dyt. Sert, yılbaşı akşamı için sağlıklı besin önerilerini şöyle paylaştı:

“Hindi: Yılbaşı sofrasının vazgeçilmezi olan hindi, kırmızı etten daha az yağlı olduğu için sağlıklı bir seçimdir.

Salatalar ve zeytinyağlılar: Ana yemeğin yanına iç pilav makarna ekmek gibi karbonhidrat oranı yüksek besinler yerine salata ve zeytinyağlı sebze yemekleri tercih ederek kalori alımını sınırlayabilirsiniz.

Yoğurtlu mezeler: Kızartmadan yapılan yoğurtlu mezeler yılbaşı sofrasına hem renk hem de lezzet katar.

Kuruyemiş: Yemekten sonra paketli atıştırmalıklar yerine kuruyemiş tüketerek hem lif hem de protein alabilirsiniz.

Tatlılar: Yemekten sonra en az 45-50 dakika bekleyip, sütlü tatlı veya meyve tatlısı gibi hafif tatlılar yiyerek geceyi daha rahat geçirebilirsiniz. Şerbetli tatlılardan uzak durun.

Meyveler: Taze meyve olarak mandalina, portakal, armut, kivi ve nar yiyebilirsiniz. Bu meyveler C vitamini ve antioksidan bakımından zengindir ve yılbaşı akşamı için sağlıklı birer seçenektir.”