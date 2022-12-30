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Yılbaşında ve pazar sabahında hava durumu nasıl olacak?

Yılbaşı gelirken plan yapanlar hava durumunun nasıl olacağını araştırmaya başladı. İşte yılbaşı gecesi havanın nasıl olacağı ile ilgili detaylar...

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 14:57
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Yılbaşında havanın nasıl olacağı belli oldu

Yılbaşında ve pazar sabahında hava durumu nasıl olacak?
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Yılbaşı için plan yapanlar hava durumunun nasıl olacağını araştırırken hiç beklemedikleri bir sonuçla karşılaştı. 31 Aralık Cumartesi günü yeni yıla girecek olan vatandaşlar tarafından merak edilen konunun cevabı herkesi şaşırttı.

Günlerce yağmur hatta kar yağacağıyla ilgili bilgiler paylaşılırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 5 günlük hava tahmin raporu sonrasında, yılbaşında havanın nasıl olacağı belli oldu.

YILBAŞINDA KAR YA DA YAĞMUR YOK 

Yılbaşında kuru soğuğun etkili olacağı ve yılbaşında yağışın beklenmediği ortaya çıktı. Bu anlamda diğer yılbaşlarında olduğu gibi kar yağışı gerçekleşmeyeceği için diğer yılbaşılarından farklı geçecek.

Aralık aylarının sonları ve Ocak aylarının başında da kar yağışı görülmeyecek. Üstelik Doğu Anadolu Bölgesi’nin iç ve yüksek kesimleri hariç birçok bölgede hava sıcaklıkları mevsim normallerinin ciddi oranda üzerinde seyredecek. 31 Aralık günü İstanbul’da 13, İzmir’de 18, Ankara’da 9 derecelik bir sıcaklık bekleniyor.

1 Ocak’ta da hava sıcaklıklarında önemli bir değişim ya da yağış beklenmiyor. Akdeniz sahillerinde hava sıcaklıkları 20 dereceye ulaşacak, yılın ilk günlerinde kış mevsiminden uzak günler yaşanacak.

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