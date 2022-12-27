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Meteoroloji'den kuvvetli kar uyarısı. O şehirler beyaz örtüye teslim olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, yarın öğle saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli kar yağışı beklendiğini açıkladı.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 22:30
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O şehirler beyaz örtüye teslim olacak. Meteoroloji'den kuvvetli kar uyarısı

Meteoroloji'den kuvvetli kar uyarısı. O şehirler beyaz örtüye teslim olacak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın beklenen yağışların öğle saatlerinden itibaren Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin kıyılarında kuvvetli yağmur (21-50 kg/m2), iç kesimlerinin yükseklerinde yer yer kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olacağı uyarısı yapıldı.

Açıklamada, perşembe sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamlar, buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

 

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