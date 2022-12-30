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İskele ve fener donup buz tuttu. Film sahnesi değil gerçek

Kanada'nın Ontario eyaletinde etkili olan kar fırtınası sonucu göl kenarlarındaki bir deniz feneri ile iskele, buzla kaplandı. ABD'de aşı soğuklar ve kar fırtınası 65 can aldı.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 07:43
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Kanada'da iskele ve fener donup buz tuttu

İskele ve fener donup buz tuttu. Film sahnesi değil gerçek
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İHA'nın haberine göre, Kanada'da soğuk hava dalgası etkisini sürdürüyor. Ontario eyaletinde etkili olan şiddetli kar fırtınasının ardından Newcastle bölgesine bağlı Bond Head kasabasındaki bir deniz feneri buz tuttu. Ontario Gölü kıyısındaki deniz fenerinin ve etrafının buzla kaplandığı görüldü.

Eyaletteki Port Stanley bölgesinde ise Erie Gölü'nün kuzey kıyısında yer alan bir iskele tamamen buz tuttu. İskeledeki kapıda buz sarkıtları oluştu.

ABD'DE 65 KİŞİ ÖLDÜ

NTV'de yer alan bilgilere göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde aşırı soğuk ve kar fırtınası nedeniyle can kayıpları artıyor. Şimdiye kadar en az 65 kişi hayatını kaybetti... Kar fırtınasından en çok etkilenen Buffalo kentinde yağma olayları nedeniyle tutuklananlar oldu. Soğuk yavaş yavaş etkisini yitirirken meteorolojiden uyarı geldi. Meteoroloji, "Karlar eriyor, şimdiki tehlike sel felaketi" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde kar fırtınası ve dondurucu soğuğun etkisi sürüyor. Ulaşımdaki aksama ülke geneline yayılmış durumda. Binlerce uçak seferi hala daha iptal. Amerikalılar havalimanlarında mahsur kaldı. Yolcuların bavulları yığın haline dönüştü. Çanta ve valizlerini bulamayanlar görevlilerle tartıştı.

YAĞMACILAR TUTUKLANDI

ABD Başkanı Joe Biden da hava yolu şirketlerinin sorumluluklarını yerine getirmesi için çabalıyoruz dedi. Biden, yolcuların bilet parasını geri alıp alamayacaklarını kontrol etmeleri için Ulaştırma Bakanlığı'nın sitesini paylaştı. Kar fırtınasında en çok ölümün yaşandığı Buffalo kentinde temizlik ve onarım çalışmaları başladı. Kar altında kalan araçlar, iş makineleriyle çıkarıldı.

Buffalo valisi ölü sayısının artabileceğini belirtti. Kentte yaşanan yağma nedeniyle, tutuklananlar da oldu. Polis, yağmacıların mağazalara da zarar verdiğini açıkladı. Can kayıpları toplamda 12 eyalette yaşandı. Şimdiye kadar en az 65 kişi öldü. Fırtınanın vurduğu kuzey bölgelerinde 2 milyona yakın kişi hala elektriksiz. Bazı eyaletlerde su sıkıntısı da devam ediyor.

 

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