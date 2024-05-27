Wanda Nara bayram deyince ayağa kalktı

Selahattin Ekrekli
Wanda Nara bayram deyince ayağa kalktı

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarından renkli görüntüler gelmeye devam ediyor.

Saat 18.00'de Galatasaray Futbol Takımı, tarihi Galatasaray Lisesi'nden Rams Park'a doğru yola çıktı.

Sarı kırmızılılar stada ulaştıklarında coşku tavan yaptı.

Galatasaray'ın sağlık ekibinden Dr. Yener İnce, "Takım olarak birbirimizi çok seviyoruz ve bir o kadar da destekliyoruz. Sağlık ekibi olarak biz de elimizden gelen desteği sağlamaya çalışıyoruz. Umarım gelecek sezonu 5. yıldızımızı takarak kutlarız" ifadelerini kullandı.

WANDA NARA TRİBÜNDE

Galatasaray'ın yıldızı Icardi'nin eşi de kutlamalarda yer aldı.

Wanda Nara çocuklarıyla birlikte tribünde büyük coşku yaşadı.

"Bugün bayram" şeklindeki şampiyonluk anonsunu duyan Wanda Nara toplu fotoğraf çektirmek için saha kenarındaki foto muhabirlere poz verdi.

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