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Dünyanın en değerli futbolcusu Kylian Mbappe’nin yeni aşkı trans model çıktı

Paris Saint Germain'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe’nin aktris Emma Smet’ten ayrıldıktan sonra 2017'de Playboy kapağında yer alan ilk trans model Ines Rau ile birlikte olduğu iddia edildi.

Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe - 14:04
Son Güncelleme: 1 Eylül 2022 Perşembe - 14:48
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Yıldız futbolcu Kylian Mbappe’nin yeni aşkı olay oldu

Dünyanın en değerli futbolcusu Kylian Mbappe’nin yeni aşkı trans model çıktı
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Fransız ve İtalyan basını, PSG’nin yıldız futbolcusu Kylian Mbappe’nin aktris Emma Smet’ten ayrıldıktan sonra yeni bir aşka yelken açtığını yazdı. İddialara göre, Mbappe ünlü trans model Ines Rau ile birlikte… 

2017 yılında Playboy kapağında yer alan ilk transseksüel model olmasıyla dünya çapında ün kazanan Ines Rau, geçtiğimiz günlerde Mbappe ile birlikte bir yatta görüntülendi. Bikinili model Rau’yu kollarına aldığı görülen Mbappe’nin, mayıs ayındaki Cannes Film Festivali’ne de ünlü isimle katıldığı öğrenildi.

 

BAZI ÜLKELERDE SANSÜRLENMİŞTİ

Playboy kapağında yer aldıktan sonra kamuoyunu sarsan Ines Rau, bazı ülkelerde sansürlenmişti. Playboy kurucusu Hugh Hefner, “Nefreti teşvik eden bir dünya için değil, daha açık görüşlü bir dünya için birlikte savaşmalıyız” diyerek tepkisini dile getirmişti.

“ARTIK TAMAMEN KADINIM”

2018’de bir dergiyle yaptığı söyleşide değişimini anlatan Rau, 16 yaşında hormon tedavisine başladığını ve 18 yaşında cinsiyet değiştirme ameliyatı ile tamamlanan süreçten bahsederek “Beni uzun süre hapiste tutan kilit açılmış gibiydi. Ruhumun sonunda özgür olduğunu hissediyorum. Artık tamamen bir kadınım” demişti.

Öte yandan 205,6 milyon avro piyasa değeri bulunan Fransız forvet oyuncusu Mbappe, dünyada en değerli futbolcular sıralamasında zirveye yerleşmişti.

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