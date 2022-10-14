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  • PSG'nin yıldızı Mbappe yapayalnız kaldı. Para karşılığı partisine gelecek arkadaş arıyor

PSG'nin yıldızı Mbappe yapayalnız kaldı. Para karşılığı partisine gelecek arkadaş arıyor

Çevresinde bir tane bile yakın arkadaşı kalmadığı iddia edilen Paris Saint-Germain'in yıldızı Kylian Mbappe, villasındaki partiye geleceklere "Dost ikramiyesi" adı altında bin euro verecek. Bu iddia Fransa'da gündem oldu.

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 16:10
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Para karşılığı partisine gelecek arkadaş arıyor. Kylian Mbappe yapayalnız kaldı

PSG'nin yıldızı Mbappe yapayalnız kaldı. Para karşılığı partisine gelecek arkadaş arıyor
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Sezon başında Real Madrid'in kadrosuna katmak için büyük çaba sarf ettiği ancak Paris Saint-Germain ile sözleşme yenileyen Kylian Mbappe ile ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı.

PARTİYE GELENLERE PARA VERECEK
Ajansspor'un Get French Football News'ten aktardığı habere göre, çevresinde hiç yakın arkadaşı kalmayan Kylian Mbappe, villasında organize edeceği parti için ilginç bir yola başvurdu. Fransız yıldızın partisine gelecek kişilere "Dost ikramiyesi" adı altında bin euro vereceği iddia edildi.

TAKIMDAN AYRILMAYI DÜŞÜNÜYOR
Paris Saint-Germain ile sezon başında 3 yıllık sözleşme imzalayan Kylian Mbappe'nin toplamda 600 milyon euro kazanacağı açıklanmıştı. Ancak Fransız yıldızın son haftalarda takımda mutsuz olduğu ve ayrılmayı düşündüğü belirtiliyor.

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