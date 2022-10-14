PSG'nin yıldızı Mbappe yapayalnız kaldı. Para karşılığı partisine gelecek arkadaş arıyor

Sezon başında Real Madrid'in kadrosuna katmak için büyük çaba sarf ettiği ancak Paris Saint-Germain ile sözleşme yenileyen Kylian Mbappe ile ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı.

PARTİYE GELENLERE PARA VERECEK

Ajansspor'un Get French Football News'ten aktardığı habere göre, çevresinde hiç yakın arkadaşı kalmayan Kylian Mbappe, villasında organize edeceği parti için ilginç bir yola başvurdu. Fransız yıldızın partisine gelecek kişilere "Dost ikramiyesi" adı altında bin euro vereceği iddia edildi.

TAKIMDAN AYRILMAYI DÜŞÜNÜYOR

Paris Saint-Germain ile sezon başında 3 yıllık sözleşme imzalayan Kylian Mbappe'nin toplamda 600 milyon euro kazanacağı açıklanmıştı. Ancak Fransız yıldızın son haftalarda takımda mutsuz olduğu ve ayrılmayı düşündüğü belirtiliyor.