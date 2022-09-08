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iOS 16'nın ne zaman çıkacağı belli oldu

Apple'nın gerçekleştirdiği etkinlikte iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max'i tanıtıldı. iOS 16'nın da ne zaman kullanıma geçileceği açıklandı.

Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe - 12:35
Son Güncelleme: 8 Eylül 2022 Perşembe - 12:47
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Apple iOS 16'nın ne zaman çıkacağını açıkladı

iOS 16'nın ne zaman çıkacağı belli oldu
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Apple, 2022 yılının ilk önemli etkinliği olan WWDC 2022 (Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı)’nda iPhone’un yeni işletim sistemi iOS 16 sürümünün ne zaman geleceğini açıkladı.

iOS 16 güncellemesinin 12 Eylül günü destekleyen modeller için indirmeye sunulacağı ifade edildi.

iOS güncellemesinde kilit ekranının tamamen kişiselleştirileceği ifade edildi.

iOS 16 güncellemesini alacak telefonlar listesi:

• iPhone SE (2022)

• iPhone 13

• iPhone 13 mini

• iPhone 13 Pro

• iPhone 13 Pro Max

• iPhone 12

• iPhone 12 mini

• iPhone 12 Pro

• iPhone 12 Pro Max

• iPhone 11

• iPhone 11 Pro

• iPhone 11 Pro Max

• iPhone Xs

• iPhone Xs Max

• iPhone Xr

• iPhone X

• iPhone 8

• iPhone 8 Plus

• iPhone SE (2. nesil)

• iPod touch (7. nesil)

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