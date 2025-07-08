Yıldız İsimler

30 Haziran 2025 itibariyle ülkemizde yaz transfer sezonu açıldı. Transfer sezonun açılmasıyla beraber yıldız isimleri taşıyan uçaklar ülkemize inmeye başladı. Beşiktaş yönetimi sessiz ve derinden yürüttüğü forvet operasyonunu tereyağından kıl çeker gibi halletti. Beşiktaş başkanı Serdal Adalı bir açıklamasında forvet için dünya yıldızı bir oyuncu alacağız. Beşiktaş’a yakışan müthiş bir golcü olacak. Önümüzdeki sezon itibariyle takım şampiyonluk yarışını sonuna kadar kovalayacak. Taraftarlar atkılarını hazırlasın demişti. Sayın başkan sözünü tuttu. Serie A ekiplerinden Roma forması giyen 27 yaşındaki İngiliz santrfor Tammy Abraham’ı İstanbul’a getirerek siyah beyazlı formayı giydirdi.

Tammy Abraham çok önemli oyuncu. Beşiktaş çok büyük iş başardı. Fırsat transferi dersem çok doğru tespit olur. Roma kulübünün UEFA’nın Finansal Fair Play kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle yaptırımlara maruz kalmaması için Tammy Abraham gibi çok önemli yıldız oyuncusunu elden çıkardı. Bu sebeple fırsat transferi diyorum. Beşiktaş geçen sene gol yollarında büyük sorunlar yaşadı.

Kapalı defanslara karşı pozisyon bulmakta zorlandı. Tam bu noktada Tammy Abraham profilinde bir oyuncu lazımdı. Kapalı defansları koç başı gibi zorlayacak, güçlü, hızlı ve son vuruşları etkili bir oyuncu. Beşiktaş’ın forveti her zaman yırtıcı olur. Rakip defansı yoran, takım arkadaşlarına alan açan, en önemlisi bitiriciliği yüksek olması gerekir. Tammy Abraham aranılan kan ve taraftar ile bütünleşirse Beşiktaş’ın yeni Les Ferdinand’ı olur düşüncesindeyim. Yeni sezonda Rafa Silva ile nasıl bir uyum sağlayacağını şimdiden merak ediyorum. İkisi arasında doku uyuşursa durdurulamaz ikili olurlar. İkisi de hızlı, çabuk ve oyunzekası üst düzey oyuncular. Beşiktaş yönetimi çok önemli işe imza attı.

Dünya çapında bir forveti takıma kazandırdı ama bu oyuncudan istediği verimi alması için çevresinde ki oyuncularında aynı kalitede olması gerekiyor. Özellikle kanat bölgesine kaliteli isimler transfer edilip Abraham beslenirse, leblebi gibi gol atar. Bel ki Beşiktaş tarihinin en golcü forveti olur. Hep beraber izleyip göreceğiz. Ülkemize gelen diğer önemli yıldız isim Jhon Duran. Fenerbahçe başkanı Ali Koç bu önemli transfer de başrol oynadı. Al Nassr FC forması giyen Jhon Duran ile 1 yıllık kiralık olarak anlaşıldı. Jhon Duran, geçmişte Fenerbahçe forması giyen, Emenike, Musa Sow ve Niang özelliklerine taşıyan bambaşka bir santrfor. Hızlı, güçlü, çok kıvrak bilekleri olan teknik kapasitesi çok yüksek, akan oyunda kolay adam eksilten, fırsatçı bir oyuncu. Böyle dünya starları ülkemize gelerek ülke futboluna önemli katkılar verip, ülke futbolun gelişmesine yardımcı olurlarsa izlemekten keyif alırız.