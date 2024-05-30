Evcil samurun yumurta merakı sosyal medyayı salladı!

Kaynak: Haber Merkezi
Evcil samurun yumurta merakı sosyal medyayı salladı!

Evcilleştirilmiş bir samurun sahibi kahvaltı hazırlarken, mutfak tezgahındaki yumurtaya olan merakı izleyenleri kahkahaya boğdu. Samurun kedi gibi meraklı davranışları, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Evcilleştirilmiş bir samurun kahvaltı hazırlığı sırasında yumurtaya olan merakı, sosyal medyada viral oldu ve izleyenleri kahkahaya boğdu. Sahibi mutfakta yemek yaparken, mutfak tezgahındaki yumurta kutusunu fark eden samurun merak dolu anları, kısa sürede binlerce kez izlendi ve paylaşıldı.

Videoda, sevimli samurun iki ayak üzerinde durarak yumurtayı dikkatle incelemeye çalıştığı, yumurtayı koklayarak ne olduğunu anlamaya çalıştığı görülüyor. Samurun bu kedi benzeri meraklı davranışları, izleyenleri hem şaşırttı hem de güldürdü. Samurun yumurtayı dikkatlice incelemesi ve tezgahın üzerinde dengede kalmaya çalışması, birçok kişi tarafından sevimli bulundu.

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