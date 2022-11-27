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Yılın ilk kar yağışını izlemek için çıktıkları dağda mahsur kaldılar

Bursa'nın İnegöl ilçesinin yüksek kesimlere yağan yılın ilk karını görmek için giderken kontrolden çıkan araçta mahsur kalan 5 kişilik aile arama kurtarma ekiplerince kurtarıldı. Şans eseri yaralanmayan şahıslar, Jandarma ve Arama Kurtarma ekiplerince İnegöl'e getirildiler.

Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar - 06:07
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Yılın ilk kar yağışını izlemek için çıktıkları dağda mahsur kaldılar

Yılın ilk kar yağışını izlemek için çıktıkları dağda mahsur kaldılar
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Olay 18.30 sıralarında İnegöl'ün yüksek kesimlerinde bulunan Kıran mahallesi mevkiindeki yayla da meydana geldi.

Sürücü Salih B.,eşi ve 3 çocuğunu alıp yılın ilk karını görmek için kamyonet ile yola çıktılar.

Kıran yaylası mevkiinde sürücünün kontrolünden çıkan kamyonet, kayarak ağaca çarptı. Kaza sonucu şans eseri yaralanan olmazken, aile mahsur kaldı.

Ailenin haber vermesi üzerine Jandarma, AFAD, İNDAK ve ANDA ekiplerini yola çıktılar. Aile, ekiplerce kurtarılarak evlerine getirildiler. Hasarlı araç ise çekici yardımıyla kurtarıldı. (İHA)

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