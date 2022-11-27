Yılın ilk kar yağışını izlemek için çıktıkları dağda mahsur kaldılar

Olay 18.30 sıralarında İnegöl'ün yüksek kesimlerinde bulunan Kıran mahallesi mevkiindeki yayla da meydana geldi.

Sürücü Salih B.,eşi ve 3 çocuğunu alıp yılın ilk karını görmek için kamyonet ile yola çıktılar.

Kıran yaylası mevkiinde sürücünün kontrolünden çıkan kamyonet, kayarak ağaca çarptı. Kaza sonucu şans eseri yaralanan olmazken, aile mahsur kaldı.

Ailenin haber vermesi üzerine Jandarma, AFAD, İNDAK ve ANDA ekiplerini yola çıktılar. Aile, ekiplerce kurtarılarak evlerine getirildiler. Hasarlı araç ise çekici yardımıyla kurtarıldı. (İHA)