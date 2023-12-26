Yılın son haftasında dolar rekorları bir bir eziyor

2023 yılının son haftasına yükselişle giren dolar her gün yeni bir rekora imza atıyor. Euro da doların izinde.

Yurt dışı piyasalar Noel nedeniyle bugün de kapalı ancak yurt içi piyasalarda dolar hükümdarlığı sürüyor. Dün küçük bir düşüş yaşayan dolar haftanın ikinci iş gününe rekorları eze eze geldi. Güne 29,31den giriş yapan dolar bir kez daha rekor kırdı. Saat 13.10 itibarıyla 29,34 liradan işlem görüyor.

Geçtiğimiz hafta euro, Fed'in faiz kararıyla birlikte düşüş kaygısı içine giren piyasalarda doların karşısında en yüksek seviyeye ulaşmıştı. Ancak iç piyasalarda durum böyle değil. Dolar TL karşısında rekor üstüne rekor kırıyor. Doların yeni yılda kaç lira olacağı belli değil ama dolar yavaş yavaş 30 liraya doğru yürüyüşe geçmiş durumda. Bu da yavaş yavaş gerçekleşiyor. Doların şu anda 29 lira 34 kuruşa yükselmesi de bunu gösteriyor. Bugün euro da neredeyse yüzde 1'e yakın değer kazandı. Euro piyasalarda 32,34 TL'den işlem görüyor.