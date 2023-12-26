'Kaza geliyorum' demedi geldi kamera da yakaladı. İşte o anlar

Kaynak: DHA
'Kaza geliyorum' demedi geldi kamera da yakaladı. İşte o anlar
İstanbul Avcılar'da dün akşam meydana gelen korkunç kazanın görüntüleri araç kamerasına yansıdı. İşte kaza anı...

Avcılar'da dün akşam meydana gelen kazanın adresi D-100 karayolu Cihangir Üniversite Mahallesi oldu. Sağ şeritten bir araç, görüntülerde görünmüyor ama bir başka aracın önüne geçtiği iddiasıyla birden şerit değiştiriyor. İşte bu andan sonra olanlar oldu.

ARAÇ KAMERASI SANİYE SANİYE KAZAYI GÖRÜNTÜLEDİ

Sağ şeritteki araç aniden şerit değiştirdi. Hızı fazlaydı. İki aracın arasına girmeye çalıştı. O araya bir otomobilin girmesi imkazsızdı ve kaza da kaçınılmaz oldu. Öyle de oldu zaten. Önce yan yattı, sonra çarptığı aracın önüne geçtikten sonra direğe çarpıp durdu. Kazanın görüntüleri ortada. Nedeni de belli aslında. Bu korkunç kazada 4 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sırasıda üç kadın dört kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Beylikdüzü yönüne trafik yoğunluğu meydana geldi. Araçların yoldan kaldırılmasıyla birlikte trafik normale döndü.

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