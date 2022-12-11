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Dünyaca ünlü aktör Tom Cruise, kafasına imza attı. Hayatı bir anda değişti

Tom Cruise'dan kafasına imza atma atmasını isteyen Türk şovmen Rıfat Karlova'nın yıllar önce eğitim görmek üzere geldiği Tayvan'da hayatı değişti.

Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar - 10:04
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Yıllar önce eğitim görmek üzere geldiği Tayvan'da yaptıkları röporatjın ardından Tom Cruise'dan kafasına imza atma atmasını isteyen Türk şovmen Rıfat Karlova'nın hayatı birden değişti.

Dünyaca ünlü aktör Tom Cruise, kafasına imza attı. Hayatı bir anda değişti
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16 yıl önce Türkiye'de yaşarken aldığı bursun ardından Tayvan'a gittiğini anlatan Karlova, bir yabancı olarak Tayvan'da televizyon ve gösteri dünyasının içine girmeyi nasıl başardığını ifade ederek, “Açık söylemek gerekirse Tayvan’da ünlü olmak gibi bir hedefim yoktu. Ben de tüm diğer yabancı öğrenciler gibi okula gidip Çince öğreniyordum” dedi. Rıfat Karlova sözlerine şöyle devam etti.

''Hiç unutamıyorum ve eminim Tom Cruise da hatırlıyordur. Tom Cruise Tayvan’a film tanıtımına gelmişti ve kırmızı halıda MTV Tayvan kanalını temsilen onunla röportaj yaptım. Son sorudan sonra o anda aklıma kafama imza attırmak geldi. Saçlarımı kazıttığım için bunun çok eğlenceli olacağını düşündüm ve kendisinden rica ettim. Ardından kahkahalar koptu, tüm basın bize kilitlendi ve birbirimize sarılarak o anı ölümsüzleştirdik.''

Bir gün yolda devlet kanalına belgesel hazırlayan yapımcılar beni çevirdi ve Tayvan tarihinde tanınmış bir yabancı olan George Leslie Mackay rolü için beni düşündüklerini söylediler. Daha önce adını dahi bilmediğim kişiyi araştırınca gerçekten çok benzediğimizi gördüm ve teklifi kabul ettim.

Bu sektörde şansımı denemek için daha fazla çabalamaya başladım. Önce 'Eğlencesever' adlı bir gezi programını sundum. Program sayesinde hem geniş kitlelerce tanındım hem de 2012 yılında Tayvan’ın Emmy ödülü olarak bilinen 'Altın Çan En İyi Gezi Sunucusu' ödülünü kazandım. Bu ödülü Tayvan televizyon tarihinde kazanan ilk yabancı olmam bana yeni kapılar açtı. 

MTV ve Hollywood yıldızları ile tanışma…

İngilizce, Çince ve Almancayı anadili gibi konuşan Rıfat Karlova MTV Tayvan’da iki sene boyunca sinema programı sunmuş. Asya ülkeleri ve dünyanın her yerinden birçok konuğu ağırlayan Karlova programında Tom Cruise, Will Smith, Jaden Smith, Armie Hammer… gibi ünlü Hollywood yıldızları ile de röportajlar gerçekleştirmiş.

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