Yıllarca hastaneye gitmeyen kadını doktor korkusu az daha canından ediyordu

Yalova'da yaşayan 58 yaşındaki Hülya Öztürk, doktor fobisi nedeniyle yıllarca sağlık kontrollerini ihmal etti.

2003 yılında sol yumurtalığından kavun büyüklüğünde bir tümör çıkarılan Öztürk, yıllar sonra tekrar rahatsızlık hissetmesine rağmen doktora gitmekten kaçındı.

170 kiloya ulaşan ve yatağa bağımlı hale gelen Öztürk, ağrıları dayanılmaz bir hal alınca sonunda Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. İlyas Şahin’e başvurdu.

Dr. Şahin, hastayı muayene ettiğinde dev bir yumurtalık tümörüyle karşılaştı.

Öztürk'ün karnında, 60-70 santimetre çapında, bağırsakları sıkıştıran, ana aort damarı ve böbrekler için ciddi tehdit oluşturan devasa bir tümör tespit edildi.

Durumun ciddiyeti karşısında Dr. Şahin, Kadın Doğum Uzmanı Opr. Dr. Emel Küçük ile birlikte değerlendirme yaptı.

Ameliyatın, jinekolojik onkoloji cerrahisi konusunda uzman bir hekimle gerçekleştirilmesi gerektiğine karar verildi.

İstanbul’dan gelen Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Taylan Şenol'un da katılımıyla gerçekleşen ameliyatta, Öztürk'ün karnından 23 kilo ağırlığında dev bir tümör başarıyla çıkarıldı.

Operasyon sonrasında açıklama yapan Prof. Dr. Şenol, "Hastanın bu kadar büyük bir tümörle hayatta kalması mucize. Genellikle bu tür tümörler 5-10 santimetre çapındayken tespit edilir. Ancak bu tümör, patates çuvalı büyüklüğüne ulaşmıştı" dedi.

Ameliyatın ardından yeniden yürüyebilme yetisine kavuşan Hülya Öztürk, "Doktorlarım, bitmiş bir umudu yeniden canlandırdı. Artık özgürlüğüme kavuştum. Kendi başıma oturup kalkabiliyorum. Bu benim için bir mucize, doktorlarımız da bir mucize" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Şenol, tümörün boyutuna rağmen diğer organlara sıçramamış olmasının çok nadir görülen bir durum olduğunu vurgularken, tümörlerin bu boyuta ulaşmadan tespit edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

30 yıllık cerrahi kariyerinde böyle bir vaka ile ilk kez karşılaştığını belirten Opr. Dr. İlyas Şahin ise, "Hülya Hanım’ın zamanında tedaviye başvurmaması ciddi sağlık sorunlarına yol açtı. Bu devasa kitlenin böbrek ve karaciğer fonksiyonlarını bozmaması ise büyük bir şans" ifadelerini kullandı.

Hülya Öztürk’ün sağlık durumu ameliyat sonrasında hızla iyileşirken, doktorlar, benzer şikayetleri olan hastaları zamanında muayene olmaları konusunda uyardı.