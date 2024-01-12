Yılmaz Büyükerşen adaylık sessizliğini bozdu

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere kısa süre kala partiler adaylarını belirlemeye ve açıklamaya devam ederken CHP’de büyük bir sürpriz yaşandı.

1999’dan beri Eskişehir’i yöneten ve gelecek seçimler için de adaylık başvurusunda bulunan mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen tekrar aday gösterilmedi.

Büyükerşen’in yerine belediye Genel sekreteri Ayşe Ünlüce aday gösterildi.

Sözcü TV’de katıldığı programda, aday adaylığı sürecinde neler yaşadığını anlatan Büyükerşen sessizliğini bozdu. Genel Merkez tarafından yaptırılan anketler hakkında konuşan Büyükerşen, “25 senede eğer partililerimiz bizi tanımıyorsa anketle tanıması kırıcı bir olaydı. Kırıldık, burkulduk biraz. Üzülmedim ama kırıldım daha doğrusu” ifadelerini kullandı.

Gelecek yerel seçimlerde aslında aday olmayı düşünmediğini belirten Büyükerşen, neden aday adaylığı başvurusunda bulunduğunu anlattı.

Büyükerşen neden aday olduğunu, ‘‘Yeni Genel Başkanı'mıza telefon ediyor. Diyor ki 'Bizde büyükşehir belediye başkan adayı çıkmadı. Ne yapacağız? Bu saate kadar hiçbir müracaat olmadı'. Onun üzerine kendisi talimat vermiş, demiş ki 'Acele kendilerini görün, dilekçelerini alın saat 17.00'yi geçirmeden bana internetle geçin ve bilgisayardan girsin'.

Biz de talimat kabul ettik yeni Genel Başkan'ın sözlerini. Hemen ben de bu niyette olmadığım halde bir problem çıkarmış olmamak için dilekçemi de yazdım’’ şeklinde ifade etti.

'BİZİ İSTEMEYENLER KİMLER?'

Özgür Özel’e sorduğu ‘Bizi istemeyenler kimler’ sorusuna Genel Başkan’dan “Çok kalabalık değiliz, 15 kişiyiz” yanıtını aldığını ifade etti. Büyükerşen, “Kimlerdir onlar, bilmiyorum. Yalnız içlerinden bir tanesini bilirim. Talebemdir, mezunumdur. Çok yaramaz, haylaz bir öğrencimdi. İsmini vermeyeceğim. Parti Meclisi'nde değil şimdi. Bunlardan bahsetmeye gerek yok” diye devam etti.

'ADAY OLMAMAYI DÜŞÜNÜYORDUM'

25 senedir Eskişehir’i yönettiğini ifade eden Büyükerşen, aday olmamayı düşündüğünü ve ‘Artık yeter’ dediğini ifade ederken, “Bu dönem, 25 sene dolunca aday olmamayı düşünüyordum. 'Artık yeter' diyordum. Bir de değişimcilik çıktı. Benim yaşlı olduğum da belli. 86 yaşındayım. Tadında bırakalım bu işi, artık dinleneyim. Yazacağım yazılar, okuyacağım kitaplarım var, yeni kitaplar yazacağım.

Bu durumdayken biliyorsunuz adaylık için son başvuru tarihi geçtiğimiz ayın 5'i akşamı saat 5'e kadardı. İl başkanımız, yeni Genel Başkanı'mıza telefon ediyor. Diyor ki 'Bizde büyükşehir belediye başkan adayı çıkmadı. Ne yapacağız? Bu saate kadar hiçbir müracaat olmadı'.

Onun üzerine kendisi talimat vermiş, demiş ki 'Acele kendilerini görün, dilekçelerini alın saat 17.00'yi geçirmeden bana internetle geçin ve bilgisayardan girsin'. Biz de talimat kabul ettik yeni Genel Başkan'ın sözlerini. Hemen ben de bu niyette olmadığım halde bir problem çıkarmış olmamak için dilekçemi de yazdım, diğer iki arkadaşımla beraber gönderdik'' dedi.

'ANKET YAPTIRILINCA KIRILDIK'

Genel Merkez tarafından adaylığı hakkında anket yaptırtılan Büyükerşen, Genel Başkan Özgür Özel’e kırıldığını söyledi.

Büyükerşen anket konusuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

''Bakıyoruz ilan edilmeye başlandı adaylar. Biz yokuz. 'Niye?' dedik bu kadar uzadı. Dediler ki 'Anket yaptırıyoruz'. 'Ne anketi yaptırıyorsunuz?'. 'Halk sizi istiyor mu, istemiyor mu?' Bana imalı bir şekilde, 'Sizin de yaşınız 86 oldu, biliyorsunuz yenilikçiler var. Yenilik isteniyor'. 'Ne olacak, ne yapacağız? Bırakalım o zaman'. 'Yok' dediler, anket yaptırıyoruz.

Genel Başkan ile Ankara'da görüştük. Anketlerin sonuçlarında benden memnuniyet 80 çıkmış 100 üzerinden. Fakat demişler ki 'Bu tamam da bir de Eskişehir'de acaba değişim isteniyor mu, istenmiyor mu?' O da anket. Anket olunca zaten kırıldık. Üç belediye başkanı, üçümüz de kırıldık.''

AYŞE ÜNLÜCE’Yİ BÜYÜKERŞEN TAVSİYE ETTİ

CHP’den Eskişehir için aday gösterilen Ayşe Ünlüce hakkında da konuşan Büyükerşen, Ünlüce’yi kendisinin Genel Başkana tavsiye ettiğini söyledi.

Büyükerşen, ‘‘25 senede eğer partililerimiz bizi tanımıyorsa anketle tanıması kırıcı bir olaydı. Kırıldık, burkulduk biraz. Üzülmedim ama kırıldım daha doğrusu. Özellikle ben.

Durum basına intikal edince sayın Genel Başkan'a sordular. Sayın Genel Başkan da televizyonda şu sözleri aynen söyledi: 'Eskişehir Yılmaz hocanın çocuğudur. Çocuğunun geleceği konusunda konuşacağız kendisiyle, öyle belirleyeceğiz.'

Görüşme yaptık, gördüm ki benim çocuğumu ben elbette ki güvenebileceğim bir vasiye teslim ederim. Adaylıkta ısrar ettiğimi söyledim. Daha evvel ki görüşmemizde de bana sormuştu: 'Sen eğer olmaz isen, vazgeçersen kim olabilir?' diye.

Ben de genel sekreterim var, bir hukukçu. İstedim ki 'Eğer bunu seçerseniz benim yerime, geri alırım başvurumu. Bu ilk örnek olur ve Türkiye'de CHP'nin kadın eleman eksiği, bu konuda çektiği sıkıntılara örnek teşkil eder. Cesaret gelir Türkiye'deki bütün aydın, entelektüel Atatürkçü kadınlara' dedim, böyle bir teklif yaptım’’ dedi.