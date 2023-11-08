Yılmaz Büyükerşen hocaya duygulandıran sürpriz

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, doğum günü olan 8 Kasım’da Büyükşehir Belediyesi ve bağlı şirketler ile ESKİ Genel Müdürlüğü personelince hazırlanan doğum günü kutlamasında çok özel görüntüler ortaya çıktı.

Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı’nda düzenlenecek bir toplantıya katılmak üzere gelen Büyükerşen, büyük şaşkınlık yaşadı.

Karanlık salonda cep telefonu ışıklarını yakan belediye personeli bir anda Senfoni Orkestrası’nın ezgileri eşliğinde 'İyi ki doğdun Hocam' diyerek tempo tuttu ve dakikalarca Başkan Büyükerşen’i alkışladı. Gördüğü manzara karşısında çok duygulanan Büyükerşen, “Gerek akademik yaşamımdan kaynaklı Hocalığım, gerekse Belediye Başkanlığım ve siyasette bulunduğum tüm süreçlerde kürsüden konuşmak hiç bu kadar zor olmamıştı. Çok mutlu oldum, hepinize tek tek çok teşekkür ediyorum. Hep birlikte nice sağlıklı yıllarımız olsun” dedi.

8 Kasım 1937 doğumlu olan Yılmaz Büyükerşen konuşmasının ardından 'İyi ki doğdunuz Hocam. Sizi çok seviyoruz' yazılı pastayı kesti. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce ve ESKİ Genel Müdürü Oğuzhan Özen’in Büyükerşen’e çiçek takdim ettiği sürpriz kutlama günün anısına çektirilen fotoğraflarla tamamlandı.