Yılmaz Büyükerşen Eskişehir’de yeniden aday yapılmadı. Vefa sadece semt adıymış

Kaynak: Haber Merkezi
Yılmaz Büyükerşen Eskişehir’de yeniden aday yapılmadı. Vefa sadece semt adıymış
CHP’de yerel seçimler için toplanan Parti Meclisi çok büyük bir sürprize imza atarak Eskişehir’i Eskişehir yapan Yılmaz Büyükerşen’i aday göstermedi. Büyükerşen’in yerine Ayşe Ünlüce aday gösterildi.

Yerel seçimlere kısa bir süre kala partiler de adaylarını açıklamaya devam ediyor. Dün akşam toplanan CHP Parti Meclisi bazı büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyelerinin adaylarını açıkladı. Toplamda 242 seçim bölgesi için aday açıklayan CHP çok büyük bir sürprize imza attı.

Eskişehir’de 25 yıldır belediye başkanlığı yapan ve kenti Avrupai havaya sokan, şehirde yaşayanların yaşam standartlarını yükselten, bütün kent tarafından saygı duyulan isim Yılmaz Büyükerşen yeniden aday yapılmadı.

Birçok il ve ilçe adaylarının belirlendiği Parti Meclisi toplantısında alınan bu karar, 5 dönemdir Eskişehir’de seçim kazanan Büyükerşen’in sevenlerini derinden üzerken, ‘vefa sadece semt adıymış’ yorumları yapıldı.

Parti Meclisi’nden çıkan kararla Büyükerşen’in yerine Ayşe Ünlüce aday gösterildi.

CHP SÖZCÜSÜ DUYURDU

Parti Meclisi toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Eskişehir'de mevcut başkan Yılmaz Büyükerşen'in büyük hizmetler verdiğini belirtirken, "Sayın Büyükerşen bayrağı Ayşe Ünlüce'ye devrediyor. Ayşe Ünlüce Eskişehir'de adayımız oldu" ifadelerini kullandı.

BÜYÜKERŞEN ADAYLIK BAŞVURUSU YAPMIŞTI

Öte yandan 1999’dan beri kenti yöneten Büyükerşen ise aday adaylığı başvurusunda bulunmuştu. İlk seçildiğinde DSP’nin adayı olan Büyükerşen, daha sonraki 4 dönemde ise CHP’nin adayı olarak seçimlere girmiş ve kazanmıştı.

YILMAZ BÜYÜKERŞEN KİMDİR?

1936 yılında doğan Yılmaz Büyükerşen, 1962 yılında Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun olarak okulun ilk mezunları arasındaki yerini aldı. Üniversitede akademisyenlik yapan Büyükerşen, 1973 yılında profesörlüğe yükseldi. 1982’de ise Yükseköğretim Kanunu ile üniversitelerin yeniden düzenlenmesini takiben, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü görevine getirildi.

18 Nisan 1999 seçimlerinde DSP’nin Eskişehir adayı olan Büyükerşen 25 yıl sürecek belediye başkanlığı serüvenine böylece başlamış oldu.

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AYŞE ÜNLÜCE KİMDİR?

1970 yılında Eskişehir’de dünyaya gelen Ayşe Ünlüce, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Bir süre hâkim olarak görev yapan Ünlüce, 2016 yılında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne 1. Hukuk Müşaviri olarak getirilirken, 2018 yılından bu yana da Genel Sekreterlik görevini sürdürüyordu.

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