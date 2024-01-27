Yılmaz Büyükerşen'in CHP'deki yeni görevi belli oldu. Özgür Özel açıkladı

Kaynak: ANKA
Yılmaz Büyükerşen'in CHP'deki yeni görevi belli oldu. Özgür Özel açıkladı
Özgür Özel, Eskişehir aday tanıtım toplantısında yıllardır Eskişehir’i yöneten ve aday gösterilmeyen Yılmaz Büyükerşen'in yeni görevini paylaştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında Eskişehir’de aday tanıtım toplantısı yapıldı.

25 yıldır Eskişehir’i yöneten ve bu seçimlerde ayda gösterilmeyen Yılmaz Büyükerşen bu toplantıda başkanlığına veda etti.

Özgür Özel de Büyükerşen’in yeni görevini açıkladı. Özel, Büyükerşen'in yeni kurulacak CHP'li Belediyeler Komisyonu'nun Genel Koordinatörü olacağını duyurdu.

ÖZGÜR ÖZEL SARILARAK VEDA ETTİ

Öte yandan Özgür Özel, Büyükerşen’in elini öperek ve sarılarak veda etti. Kürsüde söz alan Büyükerşen şu ifadeleri kullandı:

Bu şehri çok seviyorum, sizleri çok seviyorum. Şimdiden hoşçakalın. Esenle kalın.

Özgür Özel ise “Daha 1 yıl önce Eskişehir'in oylarını Erdoğan'a karşı toplayıp AKP'den aday olanlara en iyi cevabı 31 Mart'ta halk verecek. Eskişehir'in oyunu çalanlara, oy hırsızlarına Eskişehirlilerin verecek oyları olamaz. Ahlak için, vicdan için, Eskişehir'i kandıran bu akla bir cevap vermek için 31 Mart'ta CHP adına Türkiye rekoru bekliyorum sizden” dedi.

Eskişehir'de CHP'nin adayı Ayşe Ünlüce olarak açıklanmıştı.

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