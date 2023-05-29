Yılmaz Büyükerşen: Tüm Türkiye Eskişehir olsun istedik

Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Yılmaz Büyükerşen, cumhurbaşkanı seçiminin sonucuna ilişkin, “Tüm Türkiye, herkesin gıpta ile baktığı Eskişehir olsun istedik, ama olmadı. Bize gelince; 1999 yılından beri olduğu gibi güzel kentimize hizmet etmeye, Eskişehir’i Anadolu’nun ortasında güneş gibi parlatmaya devam edeceğiz” dedi.

Yılmaz Büyükerşen: Tüm Türkiye Eskişehir olsun istedik

Yılmaz Büyükerşen, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tur oylaması sonucuna yönelik Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Seçim sonuçlarını değerlendiren Büyükerşen’in paylaşımı şöyle:

“Sevgili hemşerilerim, değerli yurttaşlar; sandıktan çıkan iradeye saygı duyuyor, seçim sonuçlarının ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Ekonomik krizin sona erdiği, mülteci probleminin tamamen ortadan kalktığı, işsizliğin olmadığı; çocukların, gençlerin ve kadınların yaşamaktan mutlu olduğu bir ülke hayal ediyorum. Tüm çabamız bunun içindi. Umarım mevcut iktidar, 21 yıllık hatalarından ders çıkarır ve tüm bunları gerçekleştirir. Eskişehir özelinde değerlendirmek gerekirse 2. turda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyunu oransal anlamda en çok artırdığı illerden biriyiz. Tüm Türkiye, herkesin gıpta ile baktığı Eskişehir olsun istedik, ama olmadı. Bize gelince; 1999 yılından beri olduğu gibi güzel kentimize hizmet etmeye, Eskişehir’i Anadolu’nun ortasında güneş gibi parlatmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle seçim süreci boyunca sahada çalışan, kampanyaya katkı sunan herkese yürekten teşekkür ediyor, demokrasi için sandığa giden tüm hemşerilerime saygı ve sevgilerimi sunuyorum.”

74d8b222-9dd7-4f8c-b76f-f27f4d902939-w.png

Öne Çıkanlar
2. tur cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazandı? Erdoğan seçim sonrası ne dedi?
2. tur cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazandı? Erdoğan seçim sonrası ne dedi?
Gençlerin hayallerini yıkan Kılıçdaroğlu derhal istifa etmeli
Gençlerin hayallerini yıkan Kılıçdaroğlu derhal istifa etmeli
Seçim yasağı kalktı mı? YSK seçim yasağını kaldırdı mı?
Seçim yasağı kalktı mı? YSK seçim yasağını kaldırdı mı?
Oy sayımı başladı mı? 2. tur oy sayımı ne zaman başlayacak?
Oy sayımı başladı mı? 2. tur oy sayımı ne zaman başlayacak?
Seçim yasakları kaçta bitecek? 2. tur seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Seçim yasakları kaçta bitecek? 2. tur seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Oy kullandığım sandıkta 2. turu kim kazandı? Oy kullandığım sandık sonucunu nasıl öğrenirim?
Oy kullandığım sandıkta 2. turu kim kazandı? Oy kullandığım sandık sonucunu nasıl öğrenirim?
Son Haberler
Fenerbahçe Beko Onuralp Bitim'e talip Spor
Fenerbahçe Beko Onuralp Bitim'e talip
Uzmanı açıkladı: Elektronik sigaralar sağlığımız için büyük tehlike Sağlık
Uzmanı açıkladı: Elektronik sigaralar sağlığımız için büyük tehlike
Türk Bayrağı'nın üstüne Erdoğan posteri astılar Güncel
Türk Bayrağı'nın üstüne Erdoğan posteri astılar
RENKLİ LENS KULLANICILARININ SAYISI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR Sağlık
RENKLİ LENS KULLANICILARININ SAYISI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR
Xiaomi 5 modelinden güncelleme desteğini çekme kararı aldı Teknoloji - Otomotiv
Xiaomi 5 modelinden güncelleme desteğini çekme kararı aldı
Cumhuriyet Savcısı Oktay Akkaya’dan acı haber! Daha 42 yaşındaydı... Güncel
Cumhuriyet Savcısı Oktay Akkaya’dan acı haber! Daha 42 yaşındaydı...