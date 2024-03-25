Ekrem İmamoğlu'ndan Büyükerşen'e geçmiş olsun ziyareti

Kaynak: DHA
Ekrem İmamoğlu'ndan Büyükerşen'e geçmiş olsun ziyareti
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da küçük bir operasyon geçiren Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, İstanbul’a gelerek burada başarılı bir operasyon geçirdi. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen ve tedavisinin yapıldığı hastanedeki odasında istirahat eden Büyükerşen’e siyasilerin ziyareti sürüyor.

Son olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başkan Büyükerşen’i hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

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"KENDİSİNİ ÇOK İYİ GÖRDÜM"

İmamoğlu, “Kıymetlimiz, sevgili Hocamıza şifalar diliyorum. Kendisini çok iyi gördüm. Her zaman bilgisinden ve deneyiminden faydalanacağımız bir büyüğümüz olarak kısa sürede aramızda olacak. Tekrar geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.Büyükerşen de İmamoğlu’nun ziyaretine karşı teşekkürlerini iletti.

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