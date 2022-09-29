29 Eylül 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Yılmaz Erdoğan İstanbul’a geldiği ilk günleri anlattı. “Banyosu olmayan evde dört kişi kaldık”

Yılmaz Erdoğan İstanbul’a geldiği ilk günleri anlattı. “Banyosu olmayan evde dört kişi kaldık”

Yılmaz Erdoğan, Ahmet Mümtaz Taylan’ın ‘Empati’ programına konuk oldu. Lise eğitimini tamamladıktan sonra geldiği İstanbul'da yaşadığı zorluklardan bahseden Erdoğan “İstanbul'a ilk geldiğimde banyosu olmayan bir evde 4 kişi kaldık” dedi. 

Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe - 17:50
Takip Et

Yılmaz Erdoğan İstanbul'a ilk geldiğinde yaşadığı zorlukları anlattı

Yılmaz Erdoğan İstanbul’a geldiği ilk günleri anlattı. “Banyosu olmayan evde dört kişi kaldık”
+
Aa
-

Ahmet Mümtaz Taylan bu Çarşamba Empati'de yakın arkadaşı; oyuncu, yönetmen, senarist ve şair Yılmaz Erdoğan'ı konuk etti. 

Yaşanmış hikayelerle empati kuran Yılmaz Erdoğan'ın kendi yaşamına dair Ahmet Mümtaz Taylan ile sohbetinden dikkat çeken başlıklar şöyle: 

“İSTANBUL’U İLK GELDİĞİMDE SEVMEMİŞTİM”

İstanbul'u ilk geldiğimde sevmemiştim.  Ankara'ya mı dönsem diye düşünmüştüm. Sonra arkadaşlar dur oğlum birine aşık olursun falan beraber gelişir dediler, nitekim öyle oldu. 

“YIKANMAYA 10 GÜNDE BİR HAMAMA GİDİYORDUM”

Yılmaz Erdoğan Empati'de İstanbul'a ilk geldiği zamanı anlattı:

İstanbul'da Kocamustafapaşa'da 3-4 arkadaşız, zor bir evde kalıyoruz. Zor bir ev diye geçiyorum orayı, banyosu olmayan zorlukta bir ev. 10 günde bir hamama gidiyoruz, adam bana 'madenci misin sen, madende mi çalışıyorsun' dedi keseleyen arkadaş. Sonra burada DSİ ile futbol idmanlarına çıkmaya başladım, Üçüncü lige çıkmışlardı o zaman. Okul Ayazağa'da, ev Kocamustafapaşa'da, kulüp Çamlıca'da, tiyatro bir de Beyoğlu'nda başladı. Tiyatroyu görünce, ben bunun peşindeyim dedim. 

RODİN'LE ARAMIZDA REKABET VAR!

Yılmaz Erdoğan, Ahmet Mümtaz Taylan'ın "Çocuk sahibi olmak insanı değiştiriyor mu? 2 tane evladın var aslanlar gibi, ne diyorsun kız babalığı oğlan babalığı farklı şeyler di mi bunlar?" sorusuna ise şöyle cevap verdi:

Farklı. Çocuğun bana yaklaşımı farklı. Senin mahalle arkadaşınla olan rekabetine benzer, babaya bir şeyi ispat ederken mümkün olan her şeyde babadan iyi yapma isteği var oğlanın. Rodin'le aramızda böyle rekabetçi bir ilişki var. Berfin öyle değil, Berfin babacıdır sever, yarışmaz babayla. Berfin'e de futbol öğrettim, çok güzel futbol oynar. Berfin şef, gastronomi ile uğraşıyor. Kız babalığı da erkek babalığı da çok tatlı. 

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İslam Memiş dolara ne zaman müdahale edileceğini açıkladı
1
﻿İslam Memiş dolara ne zaman müdahale edileceğini açıkladı
﻿İslam Memiş dolara ne zaman müdahale edileceğini açıkladı
﻿Hedefine laikliği aldı! Diyanet Başkan Yardımcısından ‘Cumhuriyet’ karşıtı doktora tezi
2
﻿Hedefine laikliği aldı! Diyanet Başkan Yardımcısından ‘Cumhuriyet’ karşıtı doktora tezi
﻿Hedefine laikliği aldı! Diyanet Başkan Yardımcısından ‘Cumhuriyet’ karşıtı doktora tezi
﻿Erdoğan ‘Ankara Belediye Başkanına söylersiniz o yapar’ demişti Mansur Yavaş’tan flaş cevap
3
﻿Erdoğan ‘Ankara Belediye Başkanına söylersiniz o yapar’ demişti Mansur Yavaş’tan flaş cevap
﻿Erdoğan ‘Ankara Belediye Başkanına söylersiniz o yapar’ demişti Mansur Yavaş’tan flaş cevap
﻿Erdoğan’dan canlı yayında Abdülkadir Selvi’ye talimat: Gereğini yapacaksın, bak Ahmet Bey yapıyor
4
﻿Erdoğan’dan canlı yayında Abdülkadir Selvi’ye talimat: Gereğini yapacaksın, bak Ahmet Bey yapıyor
﻿Erdoğan’dan canlı yayında Abdülkadir Selvi’ye talimat: Gereğini yapacaksın, bak Ahmet Bey yapıyor
﻿Vahşice öldürülmüştü! Azra’nın katili Murat Ayhan cezaevinde intihar etti
5
﻿Vahşice öldürülmüştü! Azra’nın katili Murat Ayhan cezaevinde intihar etti
﻿Vahşice öldürülmüştü! Azra’nın katili Murat Ayhan cezaevinde intihar etti
﻿Meral Akşener’in cumhurbaşkanı adayıyla ilgili açıklamaları sonrası CHP’den ilk yorum
6
﻿Meral Akşener’in cumhurbaşkanı adayıyla ilgili açıklamaları sonrası CHP’den ilk yorum
﻿Meral Akşener’in cumhurbaşkanı adayıyla ilgili açıklamaları sonrası CHP’den ilk yorum
﻿Fiyat listeleri paylaşıldı. Alkole dev zam
7
﻿Fiyat listeleri paylaşıldı. Alkole dev zam
﻿Fiyat listeleri paylaşıldı. Alkole dev zam
﻿Bolu'da şüpheli paket paniği
﻿Bolu'da şüpheli paket paniği
﻿Bolu'da şüpheli paket paniği
﻿Bolu’da çöpün kenarına bırakılan şüpheli çanta patlatıldı
﻿Bolu’da çöpün kenarına bırakılan şüpheli çanta patlatıldı
﻿Bolu’da çöpün kenarına bırakılan şüpheli çanta patlatıldı
﻿Felahiye İmar işçi alacak
﻿Felahiye İmar işçi alacak
﻿Felahiye İmar işçi alacak
﻿Türkiye'nin yüzde 63'ü fatura ödeyebilme konusunda endişeli
﻿Türkiye'nin yüzde 63'ü fatura ödeyebilme konusunda endişeli
﻿Türkiye'nin yüzde 63'ü fatura ödeyebilme konusunda endişeli
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.