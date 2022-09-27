Yılmaz Özdil'den Erdoğan'a tarihi yanıt geldi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, “Sultan Abdülhamid, 33 sene gram yer kaybetmeden Osmanlı'yı yönetti ama gel gör ki utanmadan, sıkılmadan tarihçiyim diyenler şecaat arz ederken sirkatin söylüyor” sözleri tepki çekti.

Gazeteci Yılmaz Özdil, konuyla ilgili şu ifadeleri paylaştı:

“Kolomb Küba'da cami gördüğüne göre, marmaray'ı Abdülmecid çizdiğine göre, Nuh'un cep telefonu olduğuna göre, Abdülhamid de gram toprak kaybetmediğine göre, ben ikna oldum, faiz sebep enflasyon neticedir.”

Oysa 2. Abdülhamid en çok toprak kaybeden padişah olarak biliniyor. Çöküş dönemi padişahlarından olan 2. Abdülhamid, 33 yıllık saltanat döneminde Osmanlı; Tunus, Mısır, Kıbrıs, Sırbistan, Karadağ ve Romanya olmak üzere 1 milyon 592 bin 806 kilometre kare toprak kaybetti.