Yılmaz Özdil bir twit attı ki Merkez Bankası Başkanı sabaha kadar uyuyamayacak

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Reyhan Altay Aşan
Yılmaz Özdil bir twit attı ki Merkez Bankası Başkanı sabaha kadar uyuyamayacak
Gazeteci Yılmaz Özdil, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’a eleştiride bulundu.

Yılmaz Özdil Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Dünyanın bir başka ülkesinde, kendi ülkesinde ev satın almamış bir merkez bankası başkanı var mıdır? Ulusal para biriminin üstüne imzasını atan bir insan, kendi ülkesinde niye ev almamış olabilir?” diyerek Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın kira fiyatlarına ilişkin çıkışını eleştirdi.

Özdil, paylaşımlarında farklı konulara da değindi. “Herkes vatanını, tuttuğu takım kadar sevse, sorun kalmayacak aslında!” ifadelerini kullanan Yılmaz Özdil, bir başka paylaşımında ise CHP yönetimine tepki gösterdi.

Yılmaz Özdil, paylaşımında, “vahdettin’e kahraman, şeyh saide şehit, apoya sayın düşünür, tarikatlara sivil toplum kuruluşu deniyor, Chp hala belediye meclis üyeliği hesabı yapıyor” diyerek, gündemdeki Vahdettin ve Şeyh Said tartışmalarına da değindi.

Vatan haini Şeyh Said için “İslam kahramanı” diyen Halil Konakçı’ya da tepki gösteren Yılmaz Özdil, “Yobazların, bölücülerin ve guguk kuşu yumurtalarının ortak paydası, emperyalizm maşası olmalarıdır” dedi.

Öte yandan Yılmaz Özdil, Milli Eğitim Bakanı’nın cemaatlerle birlikte çalışmaya devam edeceklerine ilişkin açıklamalarını da şu sözlerle eleştirdi:

“Mustafa Necatiler, Reşit Galipler, Hasan Ali Yüceller tarafından temelleri atılan milli eğitimin, Cumhuriyet’in yüzüncü yıldönümünde tarikatlara emanet edilmesi, milli mücadelenin devam ettiğinin kanıtıdır”

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