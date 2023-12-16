160 bin TL maaş alıp 'İstanbul çok pahalı' diyen Merkez Bankası Başkanı'na Fatih Altaylı'dan müthiş yorum geldi

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Murat Öztürk
160 bin TL maaş alıp 'İstanbul çok pahalı' diyen Merkez Bankası Başkanı'na Fatih Altaylı'dan müthiş yorum geldi
Merkez Bankası Başkanı Erkan'ın 160 bin liralık maaşına rağmen İstanbul'u pahalı bulmasına Fatih Altaylı'dan müthiş yorum geldi. Altaylı, “Mesele on milyonlarca dolar birikimi olan bir uluslararası bankacının İstanbul’u pahalı bulması” dedi.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Hürriyet gazetesinden Ahmet Hakan’a yaptığı açıklamada İstanbul’daki kira fiyatlarından şikayetçi olduğunu belirtti. Bürüt maaşı 160 bin lirayı bulan Erkan, İstanbul’da kiraların Manhattan’dan yüksek olduğunu belirterek annesi ile birlikte yaşamak zorunda kaldığını söyledi. Erkan’ın sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti.

FATİH ALTAYLI’DAN MÜTHİŞ YORUM GELDİ

Merkez Bankası Başkanı Erkan’ın İstanbul’daki kira fiyatları ile ilgili sözlerine tepki gösterenler arasında gazeteci Fatih Altaylı da yer aldı. Altaylı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Erkan’ın İstanbul’u pahalı bulmasına dikkat çekerek, “Mesele on milyonlarca dolar birikimi olan bir uluslararası bankacının İstanbul’u pahalı bulması” ifadelerini kullandı.

Altaylı’nın yaptığı paylaşım şöyle:

"Bence Mesele 160 bin TL maaşı olduğu söylenen Merkez Bankası başkanının İstanbul’da kiralar pahalı demesi değil. Mesele on milyonlarca dolar birikimi olan bir uluslararası bankacının İstanbul’u pahalı bulması."

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