Merkez Bankası Başkanını savunan eski Bakanı Deniz Zeyrek canlı yayında pişman etti

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın Hürriyet gazetesinden Ahmet Hakan’a verdiği röportaj gündemdeki yerini koruyor. Erkan, İstanbul’daki kira fiyatlarından şikayetçi olarak annesinin yanına taşındığını söyledi. Öte yandan Erkan’ın Merkez Bankası’ndaki politikaları da tartışılan konular arasında yer alıyor.

Eski Ekonomi Bakanı Prof. Dr. Işın Çelebi, Sözcü TV canlı yayınında Erkan’a destek olunması gerektiğini söyledi. Erkan’ın sözlerine Deniz Zeyrek’ten tepki geldi. Zeyrek, “Bütün yükü emekçinin sırtına yüklemekten daha kolay bir şey var mı?” sorusunu sorarak, ek MTV ve vatandaşın sırtındaki diğer vergi yüklerine dikkat çekti.

Zeyrek, “Bir tane ekonomik program mı açıkladı? Kamu özel işbirliği ile yapılan projelere ödenen milyarlarca doları keselim mi dedi? Kamu tasarruf yapsın mı dedi? Cumhurbaşkanı’nın konvoyundaki 100 aracı 50’ye mi düşürdü? Hangi zorluğa katlanıyor? Bütün yükü vatandaşın sırtına yüklemiş sayın IMF temsilcisi, yerli ve milli IMF temsilcisi; siz de kalkmış diyorsunuz ki ‘Onların işi çok zor’. 7 bin 500 lira ile geçinmek zorunda kalan insanın işi ne? Ona zor diyorsanız buna ne diyeceğiz” şeklinde konuştu.