Yılmaz Özdil Erdoğan'ın Manisa'yı MHP'den kurtarma planını açıkladı

Gazeteci Yılmaz Özdil, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Manisa’da gerçekleştirdiği mitingde yaptığı konuşma üzerine değerlendirmelerde bulunduğu bir video çekti ve söz konusu videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Çektiği videoda Yılmaz Özdil, Erdoğan’ın Manisa mitinginde söylediği, “Manisa’mızı bu malum muhalefetten kurtarıyoruz” sözlerine değindi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin, Cumhur İttifakı’nın ortağı olan Milliyetçi Hareket Partisi’nde bulunduğunu ifade etti.

Erdoğan’ın bu sözlerinin, o esnada Cumhurbaşkanının yanında bulunan MHP’li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Erkan Akçay tarafından da alkışlandığını söyleyen Özdil, “Bayılırım ben Asrın Liderimizin mitinglerine, kimse dinlemiyor aslında. Ne derse gidiyor.” yorumunda bulundu.