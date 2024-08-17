Yılmaz Özdil fotoğraf paylaştı: Çeşme Ildır an itibarıyla bir saattir yanıyor ne uçak ne helikopter

Karabük, İzmir, Uşak, Aydın, Manisa ve Bolu'da başlayan yangınlar devam ediyor. Yangınları söndürme çalışmaları sürerken alevlerin tehdit ettiği yerleşim yerlerindeki vatandaşlar da tahliye ediliyor.

İzmir'de birçok ilçede meydana gelen yerleşim yerlerine kadar ulaşmış durumda.

Ildır Mahallesi'nde gece saatlerinde makilik bir alanda başlayan yangın henüz söndürülebilmiş değil.

Gazete Yılmaz Özdil, Çeşme Ildır'dan fotoğraf paylaşarak gerekli müdahalenin yapılmadığını söyledi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özdil, "Çeşme, Ildır, an itibarıyla bir saattir yanıyor, ne uçak ne helikopter" ifadelerini kullandı.

DUMANLAR İZMİR'İN HER YERİNDEN GÖRÜLÜYOR

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı'nda ormanlık alandaki yangınla mücadele sürerken, yangından dolayı gökyüzüne yükselen dumanlar şehrin neredeyse her ilçesinden görünüyor.

Yangın, dün akşam sat 21.10'da Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı Karatepe mevkiinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Alevlere ilk müdahale 21.15'te yapılırken, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 13 arazöz, 3 su ikmal, 2 dozer ve 3 yer ekibi gece boyunca çalışma yürüttü. Gün doğumu ile birlikte hava araçları yangına müdahaleye başladı ve 2 uçak, 5 helikopter ile havadan 15 arazöz, 5 su ikmal, 2 dozer ve 3 yer ekibi ile de karadan müdahale gerçekleştirildi.