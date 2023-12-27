Yılmaz Özdil Habur Rezaletinde valinin kim olduğunu açıkladı. İsmi öğrenenler hayal kırıklığına uğradı

Bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşı terörist Abdullah Öcalan'ın çağrısı üzerine Kandil dağı ve Mahmur Kampı'dan gelen 34 teröristin 2009 tarihinde Şırnak Silopi'deki Habur Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptığını hatırlattı. Örgüt üyelerinin üzerinde örgütün üniforması olduğuna değinen Özdil, bu gelenlerin resmi örgüt üyesi olarak geldiklerini belirterek üzerlerinde sadece Kalaşnikoflarının olmadığının altını çizdi. Gelenlerin 50 bin kişi tarafından halaylarla, havai fişeklerle karşılandığını belirtti. 34 teröristin ülkenin Cumhurbaşkanına ve Başbakanına, elden örgütün mektubunu getirmişlerdi. PKK'nın temsil ettiği değerlerin Anayasal güvence altına alınmasını talep ediyordu.

BASIN HABUR REZALETİNİ NASIL VERMİŞTİ

Özdil bu olayın medyada da yer aldığını belirterek başlıklarda bu durumun "34 mülteci teslim oldu" şeklinde verildiğini söyledi. Halbuki bu durumun bir teslim töreni olmadığını 'devletin teslimiyet töreni' olduğunu söyledi. Bu olay üzerine Habur’a Çadır Mahkemesi kurulduğunu hatırlatan Özdil, savcıların, hakimlerin, teröristin ayağına götürüldüğüne değindi.

Savcıların ve hakimlerin bu kişilere “Etkin pişmanlıktan faydalanabilirsiniz” dediklerini belirten Özdil, “Teröristler bunu kabul etmediler. Dediler ki, ‘biz herhangi bir konuda pişman falan değiliz, Önder çağırdı, bizde geldik’ dediler. Yani ‘Sıkıysa tutukla’ demeye getirdiler.”

"BİR TEK MADALYA TAKMADIĞIMIZ KALMIŞTI"

Bu durum sonrasında hepsinin serbest bırakıldığının altını çizen Özdil, serbest kalanların DTP milletvekilleriyle birlikte otobüsün üstüne çıktıklarını, Diyarbakır'da şehir turu falan attıklarını hatırlatarak “O dönemlerde Asrın liderinin de gurur duyduğunu” belirtti. Yine aynı şekilde “Habur’daki manzara karşısında umutlanmamak mümkün mü?” dedi. “Çok güzel şeyler oluyor. Çok sevindirici şeyler oluyor. Çok sevindirici gelişmeler bunlar” dedi. Özdil, bu sözleri hatırlatarak “Yani bir tek madalya takmadığımız kalmıştı. Şehit ailelerimiz gözlerine inanamıyordu. Gazilerimiz protez ayaklarının çıkarıp fırlatıyordu. Sayın haysiyetsiz basınımız da bu şehit ailelerini ve gazileri sansürlüyordu. Haberlerde yer vermiyorlardı” dedi.

DÖNEMİN VALİSİ KİMDİ?

O sırada Özdil “Şimdi herkes sıkı dursun” diyerek Habur Rezaleti sırasında Şırnak’ın valisinin kim olduğunu açıkladı. “Habur’daki teröristleri halaylarla karşılama, havai fişeklerle ağırlama rezaletinin valisi kimdi?” diye dinleyicilere soran Özdil, cevabı verince herkes şoke oldu: Ali Yerlikaya.

Özdil şu ifadeleri kullandı:

Hani şimdi postmodern yalakalarımız tarafından örnek devlet adamı olarak gösterilen, alkışlanan İçişleri Bakanımız var ya, işte o Habur Rezaleti sırasında Habur’dan sorumlu valiydi...

BBC’nin bütün dünyaya servis ettiği o günkü Habur haberinden alıntı yapan Özdil haberde yazan ifadeleri okudu:

“Kandil dağından hareket eden 34 kişilik PKK’lı grubunun konvoyu yola çıktı. Habur sınır kapısından giriş yapmaları bekleniyor. 5 savcı, bir hakim ve 30 avukat için salon hazırlar. PKK’lılar sınırdan girdikten sonra sağlık kontrolünden geçirilecekler. Karşılama için sınır kapısına çok sayıda çadırdan oluşan alan oluşturuldu. DTP eş başkanları Habur’a geldi. Habur’daki çalışmalar bizzat Şırnak Valisi Ali Yerlikaya tarafından yürütülüyor.”

BBC’nin dünyaya servis ettiği haber işte buydu… Habur’daki çalışmaları bizzat İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya işletiyordu…