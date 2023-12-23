Yılmaz Özdil neden ağladığını açıkladı. Tek resim paylaştı ve başka hiçbir şey yazmadı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Ayşe Memiş
Yılmaz Özdil neden ağladığını açıkladı. Tek resim paylaştı ve başka hiçbir şey yazmadı
Gazeteci Yılmaz Özdil sosyal medya hesabından Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı Hakkari rozeti takılı kılıç motifli bir parça paylaşarak şehit haberini duyurarak üzüntüsünü dile getirdi.

Yılmaz Özdil sosyal medya hesabından kılıç motifli bir parçanın resmini paylaştı. Üründe Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı Hakkari rozeti takılı olduğu görüldü.

Özdil paylaşımında ayrıca ağlamaklı bir emoji kullandı. Özdil’in paylaşımlarını görenler art arda yorum yağdırdı.

Gazeteci Özdil tek resim paylaşarak ve emoji koyarak her şeyi açıkladı.

Dün gece kara haber gelmişti. Irak’ın kuzeyinde çıkan çatışmada 6 şehidimiz ve bir de yaralı askerimiz var.

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MSB DUYURDU

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesapları üzerinden Irak'ın kuzeyinde 22 Aralık Cuma günü bölücü terör örgütünün saldırısı sonrasında 3 askerin şehit 4 askeribn yaralı olduğunu duyurdu.

Ancak bakanlık kısa süre sonra yaralı 4 askerden 3'ünün de şehit olduğunu açıkladı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Irak'ın kuzeyinde, 22 Aralık 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı ve akabinde sağlanan temasta yaralanan 4 kahraman silah arkadaşımızdan 3'ü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7'ye yükselmiştir. Operasyonlar devam etmektedir."

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