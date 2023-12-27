Yılmaz Özdil Osman Pamukoğlu'nun albayken dağlarda ne yaptığını açıkladı

Yılmaz Özdil dün YouTube kanalı olan 'Kanal BlaBla'da dikkat çeken konular hakkında açıklamalarda bulundu.

Hak ve Eşitlik Partisi'nin kurucusu ve terörle mücadelenin efsane komutanlarından Osman Pamukoğlu'nun dağlarda neler yaptığını anlatan Özdil, Osman Pamukoğlu döneminde ‘birilerinin’ bir şey yapması gerektiğini hatırlatarak, bu bir şey yapması gerekenlerin çoğunun çeşitli bahaneler ileri sürerek ‘bir şey’ yapmadığını söyledi.

Neredeyse Hakkâri Dağ Komando Tugayı’na gönderecek adam bulunamadığı zamanlarda, mazeretin bini bir parayken birilerinin “istifa edelim, gene de gitmem” diyenlerin varlığından bahsetti ancak isim vermedi.

Özdil o günleri şöyle anlattı:

Tam o günlerde Genelkurmay Başkanı’nın kapısından içeri bir Kurmay Albay girdi, üstün sicilli. Kara Kuvvetleri Komutanı da odadaydı. Genelkurmay Başkanı 45 dakika alakasız konulardan bahsetti. Muhtemelen gene bahaneler duyacağı endişesiyle böyle mevzuya bir türlü giremiyordu. Sonra lafı evirdi çevirdi ve “Seni Hakkâri’ye gönderelim mi?” diye sordu. O Kurmay Albay hiç tereddütsüz “Emredersiniz” dedi.

Mazeret duymayınca rahatlayan Genelkurmay Başkanı bu sefer “Ne zaman katılırsın?” diye sordu. Kurmay Albay “Hemen!” dedi.

Kara Kuvvetleri Komutanı o güne kadar aldığı mazeret cevaplarından olsa gerek, Albay’a açık kapı bıraktı. “Önce ailenle konuş istersen…” dedi. Ama Albay karalıydı, “Hemen gideyim” dedi.

Bu diyalogdan sonra o Kurmay Albay’ın hemen gittiğini ve terörle mücadele tarihinde görülmemiş bir başarı sağladığını söyleyen Özdil, 1000 ile 5000 askerin katılımıyla 857 defa vurucu operasyon yönettiğini hatırlattı. 21 defa da sınır ötesi harekât yönettiğini belirtti.

ASKERLERİ ONA "EFSANE KOMUTAN" DEDİ

Albay’ın PKK’yı bekleyen değil PKK’yı kovalayan konuma geçtiğini söyleyerek örgütün dağ kadrosunu neredeyse yarı yarıya imha ettiğini belirtti.

Askerleriyle birlikte omuz omuza vuruştuğu ve çatışmalara bizzat katıldığı için emrindeki askerler tarafından ona “Efsane Komutan” adı verildiğini hatırlattı.

Özdil, efsane komutanın neler yaptığından bir örneği şu ifadelerle açıkladı:

Buzul dağında mesela hiç beklemedikleri anda baskın yapabilmek için 3 bin 500 askeri ile birlikte -40 derecede buzda yattı. Tipiye yakalandılar, böyle çanak benzeri bir arazide 5 gün mahsur kaldılar. 5 gün! 3. gün erzakları bitti, donuyorlar! “Çantalarınızı, hatta tüfeklerin dipçiklerini bile yakın” dedi. Emir verdi. Netice itibarıyla ummadıkları anda mağaralarda saklanan yüzlerce teröristi basmayı başardılar.

TSK TARİHİNDE 5 KEZ ÜSTÜN BİRLİK YETİŞTİRME NİŞANININ TEK SAHİBİ...

Bu fedakârlıklar sonucunda Efsane Komutan’ın birinci dereceden altın üstün cesaret ve feragat madalyası, 2 defa üstün cesaret ve feragat nişanı aldığını söyleyen Özdil, alınan ödüllere şöyle devam etti:

“5 defa üstün birlik yetiştirme nişanı aldı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarihinde 5 defa üstün birlik yetiştirme nişanına sahip tek kişi oldu. Tuğgeneral oldu."

Özdil bu başarılar sonrasında “Birileri düğmeye bastı tabi hemen! ‘Yeter’ dediler. Tümgeneralken önü kesildi, emekli edildi” dedi.

Bu kadar geçmişi anlattıktan sonra Efsane Komutan’ın kim olduğunu açıklayan Özdil, herkesin aklına gelen o ismi söyledi: OSMAN PAMUKOĞLU.

Özdil sözlerini şöyle sürdürdü:

AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılında “terör nasıl olmuştu da bitmişti?” deniyor. İşte böyle bitmişti.

Liyakat sahibi kadroları, Balyoz ve Ergenekon'la imha ediyorsun, varlığıyla onu duyduğumuz Osman Pamukoğlu gibi paşaların önünü kesiyorsun. En verimli döneminde evine gönderiyorsun, Necdet Özel gibilerin Hulusi Akar gibilerin önünü açıyorsun, sonra da “terör niye hortladı diye” merak ediyorsun. “Nasıl oldu ya da bu PKK, Kuzey Irak’ta, Kuzey Suriye’de ordulaşıyor” diye merak ediyorsun?

Yılmaz Özdil'in bu açıklamaları yaptığı yayınını bu linkten izleyebilirsiniz: https://www.youtube.com/watch?v=hl3EoUlno30&t=808s