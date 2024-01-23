Yılmaz Özdil satılan yerlerin kaça gittiğini açıkladı

Ankara Büyükşehir eski Başkanı Melih Gökçek’in “Guinness Rekorlar kitabına gireceğiz, yılda 10 milyon turist gelecek” diyerek yaptırdığı Ankapark'a harcanan paranın nasıl elde edildiğini hatırlatan usta gazeteci Yılmaz Özdil, satılan fabrikaları tek tek saydı.

Metal mezarlığına dönen 801 dolarlık hurda yığını sanıldığı kadar turiste de ev sahipliği yapmadı.

Özdil bu durumu eleştirirken şu ifadeleri kullandı:

“BU SAYDIKLARIMIN HEPSİNİ SATTILAR”

50 milyon dolarımız yok diye tank fabrikamızı Katar'a sattılar. Ya bu dinozor parkına teleferik yaptılar 50 milyon dolara. Toplam harcanan ne? 801 milyon dolar. Bakın aynı dönemden birkaç örnek vermek isterim. Tekelin alkollü içecekler bölümünü sattılar, 292 milyon dolara sattılar. Eti Bakır’ı 33 milyon dolara sattılar. Eti Gümüş’ü 41 milyon dolara sattılar. Eti Krom’u 58 milyon dolara sattılar. Kütahya şeker fabrikasını 23 milyon dolara sattılar. Adapazarı şeker fabrikasını 45 milyon dolara sattılar. Antalya limanını 140 milyon dolara sattılar. Türk Hava Yolları'nın yüzde yirmisini 175 milyon dolara sattılar. Ne etti kardeşim? Bu saydıklarımın hepsini sattılar, o kadar paraya dinozor maketi aldılar ya.

NEYE NE KADAR HARCANMIŞTI?

• Hayvan heykelleri 1,3 milyon dolar harcandı

• Kullanılmayan teleferik 50 milyon dolar harcandı

• Müzikli görsel fıskiye 14,8 milyon TL harcandı

• Dinozor iskeletleri ve fosilleri: 694 bin dolar harcandı

• Dinozor ve kamuflaj malzemeleri: 4,7 milyon dolar harcandı

• Hareketli dinozor, yapay ağaç, bank ve gölgelikler: 2,5 milyon dolar harcandı

• Plastik çiçek ve plastik ağaç: 1,8 milyon dolar harcandı

ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ

Ankapark’ın depolarında, milyonlarca dolar harcanan dinozor maketleri ve oyuncakları hurda yığınına döndü.

Tesis, 2019 yılındaki açılışından kısa bir süre sonra elektrik borçları nedeniyle hacizle karşı karşıya kalmıştı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, işletmecinin yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle parkın belediyeye devri için dava açmıştı.