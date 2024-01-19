Emeklilere bu yıl Ramazan'da fitrelerimizi vermek caiz mi? Yılmaz Özdil açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Ayşe Memiş
Emeklilere bu yıl Ramazan'da fitrelerimizi vermek caiz mi? Yılmaz Özdil açıkladı
Gazeteci Yılmaz Özdil emekliye verilen zammın bu yıl ramazanda verilecek fitreden az olduğunu belirterek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Gazeteci Yılmaz Özdil YoTube kanalında emeklilerle ilgili gündem olacak bir açıklama yaptı.

Özdil açıklamasında bu yıl Ramazan ayında verilecek fitrenin emekliye verilen zamdan fazla olduğunu belirtti.

“Bu Yıl Ramazanda Fitreleri Emeklilere Vermek Caiz Mi?” diye soran ve paylaşım da yapan Özdil, “Emekliye sadaka bile vermediler sadakadan bile az verdiler” dedi.

Özdil, “2024’ü emekliler yılı ilan ettikten sonra ne yaptı emeklilerin maaşını 7.500 liradan çıkararak 10.000 lira yaptı. İyi, gönlünden 2500 lira koptu. Açlık sınırı 14.400 TL emekli maaşı 10 bin lira. Güya zam yaptılar. Açlık sınırı bile emekliden iyi durumda” dedi.

Fitreye değinen Özdil, “2022 yılında Ramazan ayında Fitre ne kadardı günlük 40 liraydı. Geçen yıl ne kadardı 70 liraydı. Bu yıl ramazan ayında ne olacak 130 lira olacak en az. Aylık Fitre ne yapıyor yani 3.900 lira yapıyor. Emekliye ne kadar zam yaptılar 2500 lira.“ açıklamasını yaptı.

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Gazeteci Özdil, “Fitre nedir fitre sadakadır sadaka. Emekliye sadaka bile vermediler sadakadan bile az verdiler. Zam dedikleri işte bu 2024'e emekliler yılı ilan ediyoruz diyen ekonomist asırın liderimiz başka ne dedi? “Hayat pahalılığı ve enflasyonla mücadele için milletimizin yardımını bekliyoruz” dedi. “ ifadelerini kullandı.

EMEKLİYE NE KADAR ZAM YAPILDI?

SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerine yüzde 37.57 oranında zam yapıldı. Ancak daha sonra milyonlarca emekli ek zammı bekledi. SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek yüzde 5 zam verildi.

En düşük emekli aylığı 10.000 TL'ye yükseltildi. Bu sadaka gibi zamlar karşısında ise emekliler isyan etti.

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