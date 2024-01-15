Yılmaz Özdil'den iktidara taşı gediğine koyan sözler

Türkiye 2024’e zamlarla, şehit haberleriyle, protestolarla, yüksek enflasyonla girdi. Ne olursa olsun işin ucu hep ay sonunu getirmeye çalışan vatandaşa değdi. 2023 epey bir kötü geçti.

İktidara yönelik eleştiri yapan gazeteci Yılmaz Özdil ise bomba bir paylaşım yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özdil, iktidarın sürekli birilerini suçladığını ancak asıl suçlunun iktidar olduğunu anlatmaya çalıştı.

İşte Özdil’in gündem olacak o paylaşımı:

Millet protesto ederse “provokatör”lerin işidir, enflasyon zaten “enflasyon canavarı”nın işidir, deprem sel heyelan “takdiri ilahi”dir," "Madenci ölümleri “fıtrat”tır, şehitler olursa “dış güçler”in işidir… Bunların hiç sorumluluğu yoktur,bunlar sütten çıkmış “ak” kaşıktır.

2023 KÖTÜ GEÇTİ 2024’E DE KÖTÜ GİRİLDİ

2023 epey bir kötü geçti. Depremler, sel felaketleri yaşandı. Yüksek enflasyon nedeniyle vatandaş ay sonunu getirmekte zorlandı. Manisa’da, Zonguldak’ta maden faciaları da yaşandı.

Hem 2023’te hem de 2024’de bir sürü şehit verdik. Ancak iktidar bu kötü olaylar da suçu kendin de aramadı, suçu hep birilerine, bir şeylere attı.

Deprem sel felaketi yaşandığında Cumhurbaşkanı Erdoğan depremin öldürmediği binaların öldürdüğü kanısını yıkarak, “Takdiri ilahi” cümlelerini kullandı.

Çeşitli nedenlerle protesto eden halkı iktidar açıkça provokatör ilan etti. Bir sürü maden şehidi verdik suçlular aranması gerekirken Recep Tayyip Erdoğan, "Bunlar sürekli olan şeyler, bu işin fıtratında bu var" demişti.

Yanlış ekonomi politikaları nedeniyle yükselen enflasyon için Erdoğan sürekli Enflasyon canavarı tabirini kullandı.

Dolayısıyla iktidar suçu hiç kendinde aramadı.