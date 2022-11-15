Yılmaz Özdil teröristin Türkiye'ye nasıl girdiğini açıkladı. Maalesef acı gerçek bu

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Taksim, İstiklal Caddesi’nde bomba patlatılmasının ardından internete getirilen yavaşlamayı eleştirdi.

İstanbul'dan İzmir'e gelirken yolda altı defa durdurup kimliğinin kontrol edildiğini, bagajına bakıldığını kaydeden Özdil, “Suriyeli terörist kadın sınırımızı kaçak geçmiş, tee 1150 kilometre uzaktaki Afrin'den İstanbul'a gelmiş, Esenler'de eve yerleşmiş, işe girmiş, tekstil atölyesinde çalışmış, dört aydır şehirde yaşıyor, elini kolunu sallaya sallaya dolaşıyor, İstiklal Caddesi'ni havaya uçuruyor, taksiye binip Küçükçekmece'de bir başka eve gidiyor, bunların aklına gelen ilk ve tek önlem, yayın yasağı oluyor” ifadelerini kullandı.

BEYOĞLU'NDAKİ TERÖR SALDIRISI

İstanbul İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022 tarihide bombalı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 81 kişi de yaralandı. Saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen teröristin Suriye uyruklu Ahlam Albashir olduğu belirlendi. Kadın teröristin sorgusunda PKK bağlantısını ve talimatı Kobani'den aldığınını itiraf ettiği açıklandı. Emniyet'ten yapılan açıklamada teröristin 4 ay önce yasadışı yollarla geldiği İstanbul'da dikkat çekmemek için tekstil atölyesinde çalıştığı belirtildi. Ancak kadının işyerinin bulunduğu mahalle sakinleri terörist kadının Esenler'de 1 yıldır oturduğunu söyledi.