Teröristin bu fotoğrafını kim çekti. İYİ Partili Turhan Çömez açıkladı

İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki 6 kişinin ölümüne 81 kişinin de yaralanmasına neden olduktan sonra yakalanan Suriye uyruklu Ahlam Albashır ile ilgili dikkat çeken bir detay daha ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski sağ kolu, İYİ Partili Turhan Çömez Beyoğlu’nu kana bulayan hain teröristin fotoğrafını paylaşarak kritik sorular sordu…

TERÖRİSTİN BU FOTOĞRAFINI KİM ÇEKTİ

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çömez mesajında;

“Uzmanlara soruyorum.

Bir güvenlik kamerasının, bu açıdan resim alabilmesi normal mi sizce?

Daha çok birinin yakasındaki kameradan alınmış bir görüntüye benzemiyor mu?

Öyleyse bu terörist önceden takibe alınmış olabilir mi?” ifadelerini kullandı.

İşte o fotoğraf ve Turhan Çömez’in paylaşımı: