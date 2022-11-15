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  • Teröristin bu fotoğrafını kim çekti. İYİ Partili Turhan Çömez açıkladı

Teröristin bu fotoğrafını kim çekti. İYİ Partili Turhan Çömez açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski sağ kolu, İYİ Partili Turhan Çömez, İstanbul Beyoğlu’nu kana bulayan hain teröristin fotoğrafını paylaşarak kritik sorular sordu…

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 19:21
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Erdoğan'ın eski sağ kolu İYİ Partili Turhan Çömez açıkladı. Teröristin bu fotoğrafını kim çekti

Teröristin bu fotoğrafını kim çekti. İYİ Partili Turhan Çömez açıkladı
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İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki 6 kişinin ölümüne 81 kişinin de yaralanmasına neden olduktan sonra yakalanan Suriye uyruklu Ahlam Albashır ile ilgili dikkat çeken bir detay daha ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski sağ kolu, İYİ Partili Turhan Çömez Beyoğlu’nu kana bulayan hain teröristin fotoğrafını paylaşarak kritik sorular sordu…

TERÖRİSTİN BU FOTOĞRAFINI KİM ÇEKTİ

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çömez mesajında;

“Uzmanlara soruyorum.

Bir güvenlik kamerasının, bu açıdan resim alabilmesi normal mi sizce?

Daha çok birinin yakasındaki kameradan alınmış bir görüntüye benzemiyor mu?

Öyleyse bu terörist önceden takibe alınmış olabilir mi?” ifadelerini kullandı.

İşte o fotoğraf ve Turhan Çömez’in paylaşımı:

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FİKRİ TAKİPÇİ
15.11.2022 19:50
Sn. Çömez, ne demek istediğini anlıyoruz. Birlik olma zamanı. Yasımız bitsin, açıkça dile getirirsin. Aklınızdan geçen den bağımsız olarak ise başka ülke Uykucuları da cirit atıyor olabilir mi?  
 
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