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İstiklal saldırısının kritik ismi yakalandı

İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albashır'a bombayı veren firari şüpheli B.’yi Edirne’ye götüren Ammar Jarkas ve kardeşi Ahmet Jarkas da yakalandı.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 15:04
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İstiklal saldırısının kritik ismi yakalandı

İstiklal saldırısının kritik ismi yakalandı
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Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde pazar günü gerçekleşen terör saldırısında bombayı bırakan Suriye uyruklu Ahlam Albashır'in emniyetteki işlemleri sürüyor. Soruşturmayı derinleştiren polis, 2 kişiyi daha gözaltına aldı.

Polis saldırıyı düzenleyen Ahlam Albashır'a bomba yüklü çantayı veren B.'yi Edirne’ye götürenlerin izine ulaştı.

EMNİYET SORGULARI DEVAM EDİYOR
Polis, B. isimli şüpheliyi, Edirne’ye götüren kişinin Ammar Jarkas olduğunu, eğer yakalanmasaydı Ahlam Albashır’ı da il dışına kaçıracak kişinin de Ammar Jarkas’ın kardeşi Ahmet Jarkas olduğunu belirledi. 2 şüpheli emniyet ekiplerince yapılan çalışmalarda yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltı sayısı böylelikle 50’ye ulaştı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor.

İSTANBUL’DA GÖZALTINA ALINDI
Öte yandan şüpheli Ahlam Albashır ve B.’yi olay günü Beyoğlu’na bırakan kişinin Yasir isimli bir kişi olduğu öğrenildi. Albashır Beyoğlu’na gelince B.‘den bombalı çantayı aldı ve İstiklal Caddesi’ne gitti. B. isimli terörist ise aynı araçla geri döndü. Ahlam Albashır saldırıyı gerçekleştirdikten sonra B.’yi aradı. Ancak B., olay yerine gelemeyeceğini başının çaresine bakması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Albashır taksiyle Esenler’deki adrese geri dönerken B. ise Ammar Jarkas’ın yardımıyla Edirne’ye kaçtı. B.’yi gideceği yere bırakan Ammar Jarkas İstanbul’a döndü. Jarkas, İstanbul’da gözaltına alındı.

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Üstün Türkeli
15.11.2022 15:46
Tüm istihbarat teşkilatlarının terör örgütleriyle fing attığı ülke haline geldik,terör için sahipsiz açık pazar sanki,yerleştirdiler şimdi faaliyete geçiyorlar.  
 
ANDEZİT
15.11.2022 15:42
akp'lilerin ümmet kardeşleri bunlar işte  
 
Ata Türkmen
15.11.2022 15:37
Kayıt dışı tüm arap ve afrikalı göçmenler sınır dışı edilmeli.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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