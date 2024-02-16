Yılsonu enflasyon beklentisi açıklandı

Kaynak: Bloomberght
Yılsonu enflasyon beklentisi açıklandı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yılsonu enflasyon beklentisi açıklandı.

TCMB, düzenlediği ankete göre önümüzdeki 12 ay için enflasyon beklentisi yüzde 37,78 olarak açıklandı.

Bir önceki ankette bu beklenti yüzde 39,09 olarak açıklanmıştı.

Son ankete göre hesaplandığında bileşik yıllık politika faizi ile beklenen enflasyon arasındaki makasın daha da açıldığı saptandı.

Beklenen enflasyon rakamına göre reel faiz 18 puanın üzerine çıktı.

Ankette katılımcıların yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,04 iken, bu anket döneminde yüzde 42,96 oldu.

24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 23,69 ve yüzde 23,05 olarak sıralandı.

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