Yine taksici terörü. Kadın yolcuya ağza alınmayacak sözler

İstanbul’da bir taksici müşterinin gideceği yolu uzatınca müşteriyle yolcu arasında tartışma yaşandı. Taksici müşteriye ağıza alınmayacak küfürler etti.

Yine taksici terörü. Kadın yolcuya ağza alınmayacak sözler

İstanbul’da florya istikametinden taksiye binen yolcu gitmek istediği yeri belirtti. Taksici yolu uzatıp müşteriden fazla ücret isteyince kadın duruma itiraz ederek taksiciyi video kaydına aldı. Dolandırıcı taksici bunun üzerine yolcunun taksiye tekrar binmesini söyleyerek ağıza alınmayacak küfürler etti.

"ARABAYA BİN YOKSA SENİ ÖLDÜRÜRÜM"

Maganda taksici müşterinin taksiye binmemesi üzerine küfürlerine devam ederek; "Taksiye bin yoksa seni vurur öldürürüm." Diyerek tehdit etti. Cadde ortasında yaşanan bu olay sonrası video sosyal medyada paylaşılınca vatandaşlar tarafından büyük tepki topladı.

TAKSİCİ TERÖRÜ DEVAM EDİYOR

Türkiye’de son zamanlarda artan taksi terörü vatandaşı çileden çıkarmış durumda. Kısa mesafeye değişim saati diyerek yolcuyu almayan bazı taksiciler, yabancı turistlere karşı ise taksi metreyi açmayıp fazla ücret talep ediyor, yada yolu uzatarak fazla ücret istiyor.

UEFA'DAN GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE OYNANAN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ İÇİN GELEN TARAFTARLARA İBRETLİK TAKSİ UYARISI

UEFA, Şampiyonlar ligi finali için İstanbul’a gelen yabancı taraftarlara toplu taşımayı önerip taksi'ye binmemeleri konusunda uyarı yapmıştı.

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