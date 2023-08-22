YKS’de çok yüksek puanla ‘Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği’ni tercih eden öğrenci ortaya çıktı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) sayısalda 13 bin sıralama yapıp Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde "Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği" bölümünü tercih eden öğrencinin tıp fakültesi öğrencisi olduğu, kimsenin önüne geçmemek için bu bölümü seçtiği öğrenildi.

YKS’de çok yüksek puanla ‘Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği’ni tercih eden öğrenci ortaya çıktı

Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre; Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi olan Oğuz Çat (22), bu yıl sınava hem özel ders verdiği öğrencileri motive etmek hem de kendi bilgilerini güncel tutmak için girdi. Elde ettiği 509 puanlık başarının tıp fakültesine yerleştiği dönemden bile daha iyi olduğunu söyleyen Çat, önce tercih yapmayı düşünmedi. Ancak tercihlerin sona ermesine 1 saat kala fikrini değiştirdi, “Sınava girdiğim senenin anısı olsun” diyerek tercih listesi hazırladı.

Tercih listesine sadece 225 puanlık Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği bölümünü yazan Çat, YKS sürecini ve tercih listesine neden sadece bir bölümü yazdığını şöyle anlattı;

Tıp, diş hekimliği, eczacılık ya da hukuk gibi bir bölümü yazarak insanların önüne geçip haklarını yemek istemedim. Bu sebeple kontenjanı boş kalan ve fazla tercih edilmeyen lisans bölümlerini araştırdım. Ayrıca ilginç, pek duyulmamış ve espri konusu olabilecek bir bölüm yazmak istedim. Karşıma, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği bölümü çıktı. Tek tercih yaparak orayı yazdım ve yerleştim. Ancak kayıt yaptırmayacağım. Çünkü tıp öğrenimini bırakmayı düşünmüyorum.

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