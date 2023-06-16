YKS'ye girecek adaylar dikkat. Sınav öncesi 4 beslenme önerisi

Editör: Murat Öztürk

Yapılan çalışmalarda öğrencilerin sınav stresiyle sağlıksız beslendiği ortaya çıktı.

Sınavdan önce çok yemek yiyerek ya da az yemek yiyerek kaygılanan öğrenciler için uzman isim Diyetisyen Didem Yıldız Küçük’ten beslenme önerileri geldi.

Beslenmenin, zihinsel duruma ve performansa etkisinin yanı sıra beyin fonksiyonlarına da etki ettiği kanıtlandı.

TATLI STRESE İYİ GELMEZ!

Yüksek kaygı ile gençlerin daha çok karbonhidrat, tatlı ve kafein içeren yiyecek-içecekleri tercih ettiği görülürken aslında kaygıyı azaltan olarak bilinen şekerli, yüksek karbonhidratlı hamur işleri gibi yiyecekler, tam tersine yükselen kan şekeri ile strese daha duyarlı hale gelmenize; kendinizi daha yorgun ve bitkin hissetmenize neden olur. Bunun yanı sora daha fazla uyku ihtiyacı doğar.

Yapılan çalışmalarda yeterli ve dengeli beslenen, basit şekerler yerine düzenli meyve tüketen, bununla birlikte mutlaka ara öğün ile beslenen gençlerde sınav başarısının daha yüksek olduğu tespit edildi.

Enerji ihtiyacı duyulduğunda, taze veya kuru meyveler, yeterli ve dengeli bir ana öğün tüketilmesi hem uzun hem de kısa dönemde bilişsel performansı arttırıyor.

Hayvansal gıdaların ve atıştırmalık paket ürünlerin daha fazla tüketilmesi, kaygı ve depresyon ile ilişkili bulundu.

Meyveler, sebzeler, yulaf ezmesi ve kepekli gibi sağlıklı gıdalardan oluşan bir diyet düzeni ise depresyon ve kaygıyı azaltıyor.

Bir çalışmada, 10 gün boyunca her gün tek bir meyve parçasının dahi(muz, elma vs.) atıştırılmasının çikolata gofret veya patates cipsi gibi günlük atıştırmalara kıyasla yorgunluk ve kaygı azalmasını sağladığı tespit edildi.

KAFEİN UYARICIDIR ANCAK FAZLASI KAYGIYA NEDEN OLUR!

Lise öğrencilerinin sınava hazırlık dönemi ve sınava gireceği haftada normalden daha fazla kafein tüketimi yaptığı belirtiliyor.

Öğrenciler, kafein tükettiklerinde daha açık bir zihne sahip olduklarını ifade ediyor. Fakat kafein alımında sınırın üzerine çıkmak stres hormonlarının salgılanmasına yol açarak kaygının artmasına neden olur. Hatta uyarıcı etkisi nedeniyle kaygıya da duyarlı hale gelerek sınav dışında konularda da stres derecesini arttırır.

Filtre kahve tüketiyorsanız en fazla 2 fincan, Türk kahvesi tüketiyorsanız en fazla 3-4 küçük fincan kahve tüketimi yeterlidir. Tabi gün içerisinde sadece kahve tüketiyorsanız! Hem siyah çay hem de kahve tüketiminiz varsa siyah çayın da kafein içerdiği unutulmamalıdır. 1 fincan Türk kahvesi 60mg kafein içerirken 1 çay bardağı siyah çay 30 mg kafein, 1 kupa filtre kahve tam 180mg kafein içerir. Günlük kafein sınırı ise 300mg’ dır.

YETERLİ VE DENGELİ BESLEN KAYGIYI YEN!

Yapılan bir çalışmada öğün sıklığı arttıkça kaygı puanının azaldığı saptandı. Günde 3 öğün tüketenlerin günde en az 4 öğün tüketen öğrencilere göre daha kaygılı oldukları belirlenmiştir. Buradan yola çıkarak bedeni dengede tutacak biçimde beslenmek, stresle baş etme yöntemlerindendir. Fazla doymuş yağ tüketimi, ağır sakatatlar, fazla karbonhidrat ve şekerli yiyecekler, şekerlemelere özellikle bu hafta yer verilmemelidir. C vitamini içeren sebze ve meyveler mutlaka tüketilmelidir. C vitamini ile bağışıklık sistemi kuvvetlenir. Stres seviyesi düşer. Yorulduğun, zihnini açmak istediğin zamanlarda sağlıklı tarifim yazının sonunda.

SU TÜKETİMİ EN ÖNEMLİ TEMEL!

Zinde kalmak, hafızanın kuvvetlenmesi için iyi uyumak için yeterli su tüketimi çok önemlidir. Ağırlığınız X 40 formülü sonunda bulduğunuz değeri litre cinsine çevirerek ihtiyacınız olan su miktarını hesaplayabilirsiniz. Örneğin 60 kg birisi 40 x 60 = 2,4 litre su tüketmelidir.