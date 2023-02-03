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TEM otoyolunda tersten giden araç sürücüsü yürekleri ağza getirdi

TEM Otoyolu'nun Esenyurt-Kıraç bölümüne tersten giren sürücü çok sayıda aracı tehlikeye atti. Yürekleri ağza getiren o anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 16:29
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Yok artık detirden haber. TEM yolunda kilometrelerce ters yolda araç kullandı

TEM otoyolunda tersten giden araç sürücüsü yürekleri ağza getirdi
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TEM Otoyolu’nda ters şeritten ilerleyen otomobil sürücüsü yürekleri ağza getirdi. Araçlar korna çalarak tepki gösterirken, yaşanan o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı

Olay, Esenyurt Kıraç-Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda oldu. Ters yönden otoyola giren sürücü yürekleri ağza getirdi. Araçların korna çalarak tepki gösterdi. Hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan sürücü cep telefonu kamerası ile görüntülendi

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