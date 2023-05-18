YÖK Bahar dönemi sınavlarını erteledi. İYİ Parti çağrı yapmıştı

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu’nun, Twitter hesabından “YÖK ve Üniversitelere partimizin çağrısıdır” başlığıyla, bahar dönemi sınavlarının ertelenmesi gerektiğine dair yaptığı çağrının ardından; YÖK’ten sınavların 1 Haziran'dan sonra yapılması kararı çıktı.

YÖK Bahar dönemi sınavlarını erteledi. İYİ Parti çağrı yapmıştı

Editör: Bengü Zorlu

Zorlu, İYİ Parti adına YÖK’e bu satırlarla seslendi;

“28 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı seçimlerinde oy kullanma hakkı bulunan Üniversite öğrencilerimizin bu hakkı yerine getirebilmeleri için bu döneme denk gelen sınavların ertelenmesi ve/veya online şekilde yapılması gereklidir. Zira birçok öğrencimiz ekonomik sıkıntılar ya da sınavların çakışması sebebiyle oy kullanmaları gereken şehirlere gitmekte zorlanacaktır. Zaten daha önce aldığınız plansız kararlarla gençlerimizin düzenini fazlasıyla bozdunuz.Gençlerimizi zor durumda bırakmayın ve onlardan korkmayın! İlgili üniversiteler derhal harekete geçmelidir. Bu durumda olan Üniversitelerin 19 Mayıs tarihine kadar senato kararı alarak gerekli düzenlemeyi yapmaları çağrısında bulunuyoruz. Kamuoyuna saygılarımızla."

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İYİ PARTİ ÇAĞRI YAPTI YÖK SINAVLARI ERTELEDİĞİNİ DUYURDU

Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun üniversitelerde bahar dönemi sınavlarının 1 Haziran'dan sonra yapılması kararına ilişkin, İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, “İYİ Parti olarak çağrımız sonrası YÖK üniversitelerde bahar dönemi sınavlarının 1 Haziran'dan sonra yapılmasına karar verdi” dedi.

Zorlu, gençleri 28 Mayıs’ta gerçekleşecek 2. tur seçimleri için sandığa davet ederek, “Daha önceki yanlış kararlar sebebiyle öğrencilerimizin devam eden yurt ve konaklama probleminin farkındayız. Elimizden geleni yapacağız” açıklamasını yaptı.

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