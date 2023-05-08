Yoksul sayısı 18 milyonu geçti. İşte Türkiye'nin 20 yılda getirildiği durum

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 yılına ilişkin Yoksulluk ve Yaşam Koşulları İstatistikleri'ni açıkladı, herşey gözler önüne serildi. İşte o verilere göre Türkiye'de yaşayan her üç kişiden birinin yoksulluk riski altında olduğu ortaya çıktı.

Geçen yıllarda yayımlanan maddi yoksunluk tanımı Eurostat tarafından revize edilerek tanımın içine sosyal yoksunluk kriterleri de dahil edildi.TÜİK revize edilen tanıma göre istatistikleri açıkladı, yoksul oranı değişti.

Maddi ve sosyal yoksunluk oranı hesabında hane düzeyinde otomobil sahipliği, ekonomik olarak beklenmedik harcamaları yapabilme, evden uzakta bir haftalık tatil masrafını karşılayabilme, kira, konut kredisi ve faizli borçları ödeyebilme, iki günde bir et, tavuk, balık içeren yemek yiyebilme, evin ısınma ihtiyacını karşılayabilme ve yeni eklenen mobilyaları eskidiğinde değiştirebilme durumu değişkenleri sorgulandı.

SÜREKLİ YOKSULLUK ORANI YÜZDE 14 OLDU

Dört yıllık panel veri kullanılarak hesaplanan sürekli yoksulluk oranı, eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 60'ına göre son yılda ve aynı zamanda önceki üç yıldan en az ikisinde de yoksul olan fertleri kapsıyor.

Bu çerçevede, 2022 yılı anket sonuçlarına göre sürekli yoksulluk oranı bir önceki yıla göre 0,2 puan artarak yüzde 14 olarak hesaplandı.

EKONOMİST UĞUR GÜRSES TÜRKİYE'DEKİ YOKSUL SAYISIN AÇIKLADI

Ekonomist Uğur Gürses TÜİK'in verilerini göz önüne alarak yaptığı tek bir cümlelik ve grafikle yaptığı paylaşımla Türkiye'deki yoksul sayısını açıkladı.İşte O paylaşım:

"Türkiye'nin gündemi 18 milyon yoksuldur"

Gürses İkinci paylaşımında ise kent yoksulluğu oldu. Gürses'in paylaşımı şöyleydi:

"2022'de ölçülen 2021 yılının en yoksul kentleri Adana-Mersin ve İzmir'dir. (% 21.3) 2020'li yılların ana teması artık 'kent yoksulluğu'dur"