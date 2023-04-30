İktidar ekonomi gayet iyi dedi ama her 7 haneden 1’i elektrik faturasını ödeyemiyor. Türkiye yoksullukta çağ atlıyor

AKP iktidarının ekonomi iyi dediği Türkiye’de her 7 haneden 1’i faturasını ödeyemiyor. CHP'li Ahmet Akın dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İktidar ekonomi gayet iyi dedi ama her 7 haneden 1’i elektrik faturasını ödeyemiyor. Türkiye yoksullukta çağ atlıyor

Birgün’den Hüseyin Şimşek’in haberine göre, CHP Enerji Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Türkiye’nin özellikle 2018 yılından sonra enerjide büyük bir buhran yaşamaya başladığına dikkat çekti.

ENEJİ YOKSULLUĞUNDA ÇAĞ ATLANIYOR

Hane halkı gelirinin yüzde 10’dan fazlasının enerji gideri olması durumunda enerji yoksulluğu tanımının yapıldığına işaret eden CHP’li Akın, “AKP iktidarı özellikle 2018 yılından beri yanlış politika ve yanlış tercihlerle enerjide yarattığı tahribatı seçimlere kısa bir süre kala perdelemeye çalışıyor.

Yıllarca zam üstüne zam yapan bu iktidar, Türkiye’nin gücü olan Karadeniz doğalgazı başta olmak üzere enerji alanında çeşitli vaatlerle ülkemizde yaşanan enerji yoksulluğunun görünür olmasını engellemeye çalışıyor. 2022 yılında elektrikte yüzde 200, doğalgazda yüzde 164 oranıyla Cumhuriyet tarihinin en büyük enerji zamlarını yapan iktidar, Türkiye’de derin bir enerji yoksulluğu yaşanmasına neden oldu” dedi.

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HER 7 HANEDEM 1’İ ELEKTRİK FATURASINI ÖDEYEMİYOR

Türkiye’de hanelerin artık enerjiye erişmekte zorlandığının görüldüğüne işaret eden CHP’li Akın, şunları dile getirdi:

“2018 yılında ucuz, kesintisiz ve kaliteli enerji vaat eden AK Parti; vatandaşlarımız temel bir hak olan enerji faturalarıyla adeta ezilmesine seyirci kalıyor. İlk olarak 2019 yılında başlayan elektrik tüketim desteği kapsamında 1 milyon 343 bin 109 hane bulunuyordu. Yıllar itibarıyla uygulanan yanlış politikalarla birlikte özellikle 2022 yılında yapılan zamla bu sayı 3 milyon 690 bin 582 haneye kadar çıktı. Buna göne 2019-2022 dönemini kapsayan 3 yılda faturasını ödeyemez durama gelen hane sayısı neredeyse 3 kat arttı. İktidarın yarattığı bu tabloya göre Türkiye’de ortalama her 7 haneden 1’i faturasını ödeyemiyor.”

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“İktidarımızda enerji yoksulluğunu gözeten ve halkın enerjiye rahat ulaşımını sağlayacak kamu politikaları oluşturmak önceliğimiz olacak. Biz enerjiyi temel bir hak olarak görüyoruz. Enerji yoksulluğunu yönetmek yerine enerji yoksulluğunu bitirecek adımlar atacağız. Hane halkının yanı sıra geçimini tarım ve ticaretten sağlayan, elektrik faturasını ödemekte zorlanan çiftçilerimize ve esnaflarımıza rahat bir nefes aldıracağız. Kamu eliyle enerji yatırımlarını ‘girişimci devlet modeliyle’ birlikte belediye, kooperatif gibi kurumlar ve özel sektör ile işbirlikleri yapılarak hayata geçireceğiz. Enerji sosyal temel bir hak olacak.”

ERDOĞAN: EKONOMİDE SIKINTI VARMIŞ YOOO...

Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Şu anda CHP'nin sözcüsü olan zat, ortağı olan bir ara Hazine'nin başında olan zat, kapalı kapılarda IMF ile pazarlık yaptılar. IMF'den destek almadan bu işi yürütemezmişiz. Niye? Ekonomide sıkıntı varmış, yoo. Biz gayet yolumuza devam ediyoruz." iddiasında bulunmuştu.

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