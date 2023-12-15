Yoksulluk sınırı asgari ücretin dört katına çıktı. AKP'li vekiller bütçe görüşmelerinde kuzu şiş yapadursun

Türkiye’de enflasyon gün geçtikçe ikiye katlanmaya devam ederken, DİSK Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi'nin (BİSAM) Açlık ve Yoksulluk Sınırı Kasım 2023 Dönem Raporu’nu kamuoyuyla paylaştı.

Hesaplama, TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) harcama gruplarına göre endeks rakamları, 2003 yıllı madde fiyatları ile İstanbul Halk Ekmek, zincir market cari ay internet fiyatları ve BİSAM Beslenme Kalıbı üzerinden yapıldı.

AÇLIK SINIRI 13 BİN 745 TL'YE, YOKSULLUK SINIRI 47 BİN 544 TL'YE KADAR YÜKSELDİ

BİSAM’ın yaptığı hesaplamaya göre, dört kişilik bir aile için açlık sınırı kasım ayında 13 bin 745 TL'ye, yoksulluk sınırı 47 bin 544 TL'ye kadar yükseldi.

YOKSULLUK SINIRI NASIL HESAPLANIYOR?

Yoksulluk sınırı, açlık sınırı üzerinden aile bireylerinin kişisel harcamaları esas alınarak hesaplanıyor. Eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi giderler ile birlikte bir ailenin yapması gereken harcama tutarı 47 bin 544 liraya ulaşıyor.

AİLELER EN YÜKSEK HARCAMAYI SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNDE YAPIYOR

Bir ailenin günlük olarak yaptığı harcamalarda Kasım 2023’de en yüksek maliyet grubunu 152,52 liralık harcamayla süt ve süt ürünleri grubunun oluşturduğu belirtildi.

Süt ve süt ürünlerinin yanı sıra et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum günlük harcama tutarı 88,27 olarak açıklandı.

Bu tutar sebze ve meyvede 97,71 liraya ulaştı, ekmekte 33,38 lira olarak hesaplandı. Katı yağ ve sıvı yağ için 26,88 liralık günlük masraf, yumurta için 9.81, şeker, bal, reçel ve pekmez içinse 12,06 lira günlük harcama yapılması gerektiği belirtildi. Toplam günlük harcama gereksinimi 458 lira olarak hesaplandı.