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Yol duası nedir? Yola çıkmadan önce hangi duayı okumak gerekir?

Yola çıkmadan önce ve yola çıktıktan sonra kişiler dua ederek yaşanabilecek olası kötü durumlardan korunmak isterler. Peygamber efendimiz de yolculuk için yol duası okunmasını tavsiye etmiştir. Peki, Yol duası nedir? Uzun yola çıkmadan önce hangi duayı okumak gerekir?

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 16:12
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Yol duası nedir? Yola çıkmadan önce hangi dua okunur?

Yol duası nedir? Yola çıkmadan önce hangi duayı okumak gerekir?
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Kişiler yola çıkmadan önce yol duası okuyarak kendilerini kaza ve beladan korumak istemektedirler. Peygamber efendimizin yolculuk duası okunması tavsiye edilmektedir. Peki, Yol duası nedir? Uzun yola çıkmadan önce hangi duayı okumak gerekir?

YOLA ÇIKMADAN HANGİ DUA OKUNUR?

Peygamber efendimizin yolculukla ilgili sahih hadis-i şeriflerde geçen dualar şu şekildedir:

-Binek tökezlediği zaman ‘bismillah’ denilmelidir. (Ebu Davud,4-296)

-Yolculuğa Çıkanın Geride Kalanlar İçin Yapacağı Dua: “Estevdiukumullahellezi la diu ve daiuh”

Anlamı: “Sizi, kendisine bırakılıp emanet edilenlerin kaybolmadığı Allah (u teala)’a emanet ederim.”

-Geride Kalanların Yolculuğa Çıkan İçin Yapacağı Dua: “Estevdiullahe dineke, ve emaaneke, ve havatime amelike”

Anlamı: “Dinini (İslam’ı), güvenliği ve işlerini sonunu Allah (u teala)’ya emanet ederim.”

-Yolculuk boyunca teşbih ve tekbir getirmek gerekir.

- Yolcunun Seher Vakti esnasında şu duayı yapmalıdır: “Semmea samiun bihamdillahi, vehusni belaihu Aleyna. Rabbena sahibna, ve efdil Aleyna aizen bimllahi minennar.”

Anlamı: Üzerimize olan nimetinden-lutfundan dolayı Allah(u teala)’ya yaptığımız hamdi işiten işitti. Rabbimiz, bize yoldaş-arkadaş ol ve bize ihsanda-ikramda bulun. Cehennemden Allah(u teala)’ya sığınırım.

-Bir yerde konaklayınca yapılacak dua: “Euzu bikelimaatillahittaameti min şerri ma halak.”

Anlamı: ”Yarattığı şeylerin şerrinden Allah(u teala)’nın eksiksiz-noksansız kelimelerine sığınırım.”

- Yolculuktan döndükten sonra yapılacak dua: “Lailaheillallahu vahdehu la şerikelehu, lehülmülkü velehulhamd, vehüve ala külli şeyin kadir, Aaibun, Taaibun, Aabiduun, lirabbena haamiduun, sadakallahu va’deh, ve nasara abdehu, ve hezemel ahzabe vahdeh.”

Anlamı: Allah(u teala)’dan başka hak olan ilah yoktur-olamaz. O, tektir- eşi yoktur, ortağı yoktur. Mülk (her şey) O’nundur ve Hamd (sadece) O’nadır. O (Allah) her şeye gücü yetendir.(Biz) yani dönenler, tevbe edenler, ibadeti ihya edenler, Rabbimize hamdu sena ederiz. Allah(u teala) vadinde durdu, kuluna yardım eyledi. Düşman gruplarına karşı tek başına başarı sağladı.”

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