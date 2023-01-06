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Tıra arkadan çarpan sürücü yaralı kurtuldu

Mersin’de bir minibüs sürücüsü, yol kenarında duran tırın dorsesine arkadan çarptı. Kazada sürücü ağır yaralandı. 

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 14:10
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Yol kenarında duran tıra çarptı: 1 ağır yaralı

Tıra arkadan çarpan sürücü yaralı kurtuldu
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Mersin’in Tarsus ilçesinde tıra arkadan çarpan sürücü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çukurova otoban çıkışından Tarsus istikametine doğru ilerleyen Gökhan Tuncel’in sürücülüğünü yaptığı 33 P 6868 plakalı transit minibüs, iddiaya göre yol kenarında duraklama yapan, Akif T.’nin kullandığı 42 AJF 755 kupa plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisi ile minibüs ağır hasar aldı. Sürücü Gökhan Tuncel araç içerisinde sıkıştı. 

İhbar üzerine olay yerine sağlık, Büyükşehir arama kurtarma ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde sıkıştığı yerden çıkartılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.


(Kaynak: İHA)

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