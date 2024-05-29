Üçüz annesinin sabah rutini sosyal medyada viral oldu

Üçüz bebeği olan bir annenin sabah rutini, sosyal medya kullanıcıları tarafından takdirle karşılandı ve kısa sürede viral oldu.

Videoda, anne sabahın erken saatlerinde üç bebeğiyle ilgilenmeye başlıyor. Bebeklerini doyurmak, uyutmaya çalışmak ve onlarla oyun oynamak gibi birbirinden zorlu görevleri yerine getiren annenin yoğun temposu izleyenleri hem yordu hem de hayran bıraktı. Sosyal medya kullanıcıları, annenin enerjisini ve özverisini takdir ederek, anneliğin ne kadar kutsal bir görev olduğunu vurguladı.