Yola çıkacaklar dikkat. Anadolu otoyolu 46 gün kapalı olacak. Çalışmalar başladı

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli’nde yapılacak çalışma için Kaynaşlı gişelerinden itibaren yol trafiğe kapatıldı. Anadolu otoyolundaki çalışmalar 46 gün sürecek.

KAYNAK: AA
Yola çıkacaklar dikkat. Anadolu otoyolu 46 gün kapalı olacak. Çalışmalar başladı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişi Ankara istikametinde 23 kilometrelik kesim, onarım çalışmaları nedeniyle 45 gün süreyle ulaşıma kapatıldı. Karayolları ekipleri otoyolda dubalar koyarken, bölge trafik ekipleri ise trafiği Kaynaşlı gişelerinden D-100 karayoluna verdi.

aw038098-01.jpg

İstanbul – Ankara arasındaki ulaşımı sağlayan Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı geçişinde Kaynaşlı- Abant Kavşakları Bolu Dağı Tünelinin de içinde bulunduğu 23 kilometrelik kesimde tünel portallerinin çelik konstrüksiyon olarak Kaynaşlı yönünde uzatılması ve 3 viyadükte 5 adet derz değişimi nedeniyle trafiğe kapatıldı.

aw038098-02.jpgOtoyolda trafik 45 gün süre ile D-100’den verilecek. Sabah saatlerinde Karayolları ekipleri Anadolu otoyolu Kaynaşlı Gişelerinde otoyolda dubalama çalışması yaptı. Bölge trafik ekipleri ise otoyoldaki trafiği D-100’e vererek Bolu Dağı Tüneli istikametine araç trafiğine tamamen kapattı.

Anadolu otoyolundaki çalışmalar 46 gün sürecek.

aw038098-03.jpgaw038098-04.jpgaw038098-05.jpg

aw038098-06.jpgaw038098-07.jpg

İlgili Haberler
Sürücüler aman dikkat! 25 Eylül itibarıyla başlıyor
Sürücüler dikkat! 46 gün trafiğe kapalı kalacak
Öne Çıkanlar
Beşiktaş'ın başarı senaryosundaki olmazsa olmazını Aytunç Akın açıkladı. Aksi takdirde her şey daha da zorlaşacak
Beşiktaş'ın başarı senaryosundaki olmazsa olmazını Aytunç Akın açıkladı. Aksi takdirde her şey daha da zorlaşacak
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Antalya artık küçük Rusya oldu. Rusça tabelaların Türkçe karşılığı bile yok
Antalya artık küçük Rusya oldu. Rusça tabelaların Türkçe karşılığı bile yok
Meksika polisi katil bebek Chucky'yi tutukladı. Eski Emniyet Müdürü dahil halk tepki gösterdi
Meksika polisi katil bebek Chucky'yi tutukladı. Eski Emniyet Müdürü dahil halk tepki gösterdi
Merkez Bankası personellerinin aileleri için özel sigorta şirketine 69 milyon TL ödeme yapılmış. Sayıştay yıllardır yapıldığını ortaya çıkardı
Merkez Bankası personellerinin aileleri için özel sigorta şirketine 69 milyon TL ödeme yapılmış. Sayıştay yıllardır yapıldığını ortaya çıkardı
Çalışma Bakanlığından 123 milyar 158 milyon TL kamu zararı. Sayıştay SGK usulsüzlüğünü de açıkladı
Çalışma Bakanlığından 123 milyar 158 milyon TL kamu zararı. Sayıştay SGK usulsüzlüğünü de açıkladı
Son Haberler
İslam Memiş çok kazandıracak yatırım aracını ilk kez açıkladı. 'Ne altın ne gümüş ne Dolar ne Euro' diyerek duyurdu Ekonomi
İslam Memiş çok kazandıracak yatırım aracını ilk kez açıkladı. 'Ne altın ne gümüş ne Dolar ne Euro' diyerek duyurdu
Trafik sigortasında korkutan senaryo! Ekonomi
Trafik sigortasında korkutan senaryo!
Yerli aşı TURKOVAC'ı satmak için kurulan dev şirket iflasın pençesinde. Geçen yıl 8.1 milyon TL zarar etti Ekonomi
Yerli aşı TURKOVAC'ı satmak için kurulan dev şirket iflasın pençesinde. Geçen yıl 8.1 milyon TL zarar etti
Nilüfer'de bir otoparkta silahlı saldırıya uğramıştı. Hayatını kaybetti Güncel
Nilüfer'de bir otoparkta silahlı saldırıya uğramıştı. Hayatını kaybetti
Şırnak'ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı Yaşam
Şırnak'ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
Borsa İstanbul duyurdu: Altın ithalatında üye bazında kota Güncel
Borsa İstanbul duyurdu: Altın ithalatında üye bazında kota
Bodrum açıklarında sürüklenen bot kurtarıldı Yaşam
Bodrum açıklarında sürüklenen bot kurtarıldı